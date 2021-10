Molti pensano si tratti di un set fotografico: in realtà il posto esiste e si chiama il Campo di Federica ed è vicino Milano, accessibile solo su prenotazione.

Tutti ieri siamo rimasti incantati dalla foto di famiglia postata da Fedez sui social, dove lo vediamo con sua moglie Chiara Ferragni e i loro figli Vittoria e Leone in un campo di zucche. Molti utenti, soprattutto gli amanti dell’autunno e di Halloween, si sono chiesti se si trattasse di un set fotografico appositamente allestito per i Ferragnez.

In realtà il posto esiste ed è un campo di ortaggi a km 0, dove si organizzano vari eventi a cui è possibile accedere solamente tramite prenotazione: il posto è chiamato il Campo di Federica, dal nome della proprietaria, e si trova a Nerviano, a meno di un’ora di macchina da Milano. In pieno autunno il campo viene riempito di zucche acquisendo così il tipico mood di Halloween: una volta entrati, è possibile passeggiare al suo interno e comprare persino una delle zucche o altri ortaggi, fiori ed erbe aromatiche. Per la gioia dei più piccoli, ci sono persino gli animali.

La proprietaria spiega a Fanpage cosa è possibile fare di preciso durante il Festival delle zucche di Halloween: “Intagliamo le zucche per l’occasione. Inoltre possibile partecipare a laboratori di intaglio e pittura all’aria aperta per realizzare spaventosissime lanterne di Halloween o graziose decorazioni per dare alla propria casa un tocco autunnale. La mia idea fu chiara da subito: volevo dare vita a un luogo dove incontrarsi, trascorrere del tempo senza pensieri e fare la spesa a contatto con la natura“.

