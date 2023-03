Intimissimi sceglie Jennifer Lopez come nuova global ambassador raccontando la bellezza, la libertà e l’entusiasmo delle donne.

Noi nate negli anni ’90 e cresciute dal 2000 in poi con i pezzi di Jennifer Lopez, non possiamo che provare per questa wonder woman una stima e un’ammirazione incredibile: sempre in gioco, tra musica e cinema, curiosa e appassionata imprenditrice che trasforma in business un po’ tutto quello che l’appassiona è decisamente una sana e costante ispirazione.

Non stupisce allora che Intimissimi dopo Dolce e Gabbana, abbia scelto lei come nuova global ambassador del brand e in lei riesca a raccontare la sensualità e la determinazione femminile: chi più di lei, con il suo fisico pazzesco a 50 anni, può essere ambassador dell’amarsi e prendersi cura del proprio corpo e dei propri sogni.

Jennifer Lopez x Intimissimi: la campagna della collezione primavera/estate 2023

Tinte vivaci, esplosive in questa primavera/estate 2023 ci aspettano non solo nel guardaroba ma anche nei cassetti dell’intimo: la campagna di lancio che presenta J.Lo come nuova global ambassador del brand è infatti un’ode al fucsia e al ricamo in pizzo bianco, che l’artista interpreta con ironia e leggerezza, un taglio decisamente più quotidiano e vivace rispetto al glam dell’intimo che le abbiamo visto indossare per Dolce e Gabbana. Sì, il reggiseno fucsia va detto, è già trend.

Negli scatti pubblicati sui social, J.Lo racconta i valori di emancipazione delle donne di oggi, incarnati dalle collezioni del brand: “Durante la ricerca della partner che incarnasse lo spirito della nostra clientela di riferimento, abbiamo pensato subito a Jennifer Lopez. Desideriamo che tutte le donne vivano una vita appagante e si sentano realizzate, giorno dopo giorno“, ha affermato Matteo Veronesi, CEO di Intimissimi.

E dal canto suo la cantante e attrice ha subito ha accettato la proposta con entusiasmo amando profondamente l’Italia: “Amo l’Italia – le persone, la moda, la cultura, il cibo e la sua storia illustre. Quando ho scoperto Intimissimi, sono stata subito attratta dalle sue sete preziose, dai pizzi romantici, dai tagli impeccabili che valorizzano le forme e dal design ricercato“.

La nuova collezione Intimissimi primavera/estate 2023: quanto costa

Se il fucsia brillante e sensuale indossato e interpretato da Jennifer Lopez ha catturato la vostra attenzione, sarete curiose di sapere che è già in vendita. Il reggiseno è disponibile nei negozi del marchio e online: in rosa Valentino è a balconcino, dal ferretto avvolgente e caratterizzato da un raffinato pizzo bianco in dettaglio su più punti del reggiseno. Il costo è di 40 euro.

E se volete completare il vostro look potete abbinare oltre allo slip della stessa fantasia, anche la vestaglia in seta fucsia. Se amate indossare la biancheria in vista, secondo il trend di stagione, potrete rendere questo accessorio versatile e abbinarlo anche ad un jeans e un top per un look sexy ed elegante. Il kimono è in seta e ha un costo di 70 euro. Pronte a sentirvi un po’ J.Lo?

Riproduzione riservata © 2023 - DG