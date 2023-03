I colori sgargianti sono tra le tendenze che non ti aspetti negli abiti da cerimonia del 2023: scopriamo quali sono le nuance e i modelli che indosseremo

Le tendenze wedding del 2023 portano una ventata di freschezza: ci sono le nuance e i modelli classici certo, non tutte abbiamo voglia di osare e magari qualche abito elegante è da troppo tempo chiuso nell’armadio, ma l’invito della moda è ancora una volta quello di osare. Esattamente come le spose e i loro modelli sognanti e romantici, partecipiamo alle prossime cerimonie con la stessa voglia di sognare e di godere a pieno della gioia degli sposi e di indossare per l’occasione un abito speciale che ci permetta di festeggiare secondo il nostro gusto e sensibilità.

Tendenze abiti da sposa 2023, le nuance sgargianti

Sono quei colori che quando entriamo in un negozio di abiti da cerimonia finiamo per escludere perché magari ci sembrano troppo. In effetti partendo dal fucsia e il blu elettrico, le nuance tendenza novità di quest’anno, siamo di fronte a colori che temiamo non possano stare bene a tutte ma se scelte affidandosi alle giuste sfumature, potremmo avere delle sorprese.

– Pronovias ad esempio ha proposto un fucsia delicato, elegante, su modelli a tubino o drappeggiati: l’effetto – provate a immaginare anche un trio di damigelle così – è decisamente romantico, divertente e frizzante, ancora già indicato per una cerimonia che si tiene di giorno. Alla sera invece, osate con il blu elettrico: notturno, sensuale, deciso, ancora più bello se indossato dalle castane.

– Entra nell’olimpo della nuance brillanti che non ti aspetti anche il verde smeraldo: romantico, il più elegante di tutti che in occasione di una cerimonia vista mare è un colore che entra decisamente in sintonia con la location e l’atmosfera. Un colore meraviglioso dalla sensualità sussurrata che vale la pena aggiungere alla propria collezione di abiti da re-indossare.

I modelli 2023: bustier, halter neck, tunica, quali scegliere

L’abito perfetto è quello che si sposa perfettamente con la nostra fisicità, valorizzando ogni angolo e curva che lo rende unico: è una considerazione fondamentale che teniamo in conto quando scegliamo un abito casual da indossare ogni giorno e non è diverso in occasione di una cerimonia, dove anzi per un abito elegante e sofisticato si tratta di un elemento che non è un dettaglio. Belle, a nostro agio e anche comode: quando vi sentirete così allora sarete dinanzi all’abito perfetto e la varietà di modelli che pullulano nelle collezioni quest’anno ne sono una prova.

– Il modello bustier – dato il grande trend dei corsetti – è uno di quelli che molto probabilmente accontenterà tutte: può essere indossato sia da chi ha un seno prosperoso e chi no, avvolge delicatamente il corpo e generalmente si apre in una gonna ampia, longuette o morbidamente drappeggiata.

– Tornano in gran tendenza anche i modelli halter neck da avvolgere intorno al collo: si tratta di una differente declinazione del modello impero, caratterizzato da una fascia in vita ampia. Consigliato a chi ha un seno prosperoso puntando su una fasciata ampia, più sottile per chi ha il seno piccolo ma senza stringere troppo per non schiacciare il seno.

– Dalle maniche corte che cadano leggermente a pipistrello poco dopo le spalle, velate, romantiche e alla greca: sono le tuniche, che si aprono dolcemente sul décolléte, dinamiche e dalle gonne plissé o drappeggiate che cadono dolcemente lungo le gambe. Se siete basse sono da preferire i modelli con spacco.

