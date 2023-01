Se siete le prossime bride to be, ancora a caccia del vestito dei sogni, lasciatevi conquistare dagli abiti da sposa in tendenza del 2023

Leggeri, preziosi, delicati, l’estetica degli abiti da sposa è in costante cambiamento: modelli meno pomposi, voluminosi, tesi a celebrare l’emozione, la leggerezza e sopratutto l’emozione di uno dei giorni più belli della propria vita. Dai modelli minimal a quelli dalla texture delicata e pulita ma impreziosita di decorazioni, pelle, texture in pizzo, cristalli e pietre preziose, l’abito da sposa ideale secondo i trend del 2023 è un sinuoso dress da cucire addosso e dall’effetto seconda pelle.

Abiti da sposa 2023: i modelli in tendenza, dagli abiti sirena ai corsetti gioiello

Senza dubbio l’abito da sposa più amato e desiderato degli ultimi anni è quello sirena: sinuoso, romantico, nato per valorizzare la silhouette del corpo. Un modello seconda pelle rivestito di trasparenze, giochi vedo e non vedo, ricami in pizzo e preziosi dettagli di cristalli, perline o intarsi preziosi, ma non solo: la particolarità di questo modello è naturalmente anche in un straccio ampio ed essenziale, la lunghezza è variabile e in ogni caso l’effetto in foto è assolutamente wow!

Data la tendenza moda di corsetti imperante nel fashion, questo focus non poteva che declinarsi anche in versione wedding. Quest’anno le grandi collezioni concentrano infatti la loro attenzione su un abito dove il top corsetto, dallo scollo a cuore o rotondo, unito a maniche lunghe o incorporato a top in trasparenza, diventa il vero protagonista: l’abito così si trasforma in un vero e proprio wedding dress gioiello. Ricami o cristalli per impreziosire il body dipenderanno dal vostro gusto e da come sognate il vostro abito.

Nicole Milano, Atelier Emé, Enzo Miccio: le proposte dei brand più in voga

Le altre tendenze che disegnano l’abito da sposa trendy del 2023 le possiamo individuare dai primi modelli presentati ad inizio anno dai brand che spesso abbiamo visto scegliere nel corso dello scorso anno da star e influencer.

Oltre al già ormai amato Atelier Emé che propone modelli sempre originali – ricordate l’abito due in uno di Giorgia Palmas -, anche la collezione di Nicole Milano è sotto i riflettori dopo il meraviglioso modello realizzato per Federica Pellegrini. Tra i nuovi modelli il brand parte direttamente dal corpetto, impreziosito da fiori 3D – tendenza rubata alle collezioni moda estive – e valorizzato dai listini, mentre la gonna in tulle, in seta, doppia o singola viene personalizzata dalla sposa. Un look semplice, floreale e ad effetto.

L’Atelier Emé ci regala abiti da sogno anche quest’anno, valorizzando il movimento dell’abito da sposa: gonne ampie, volteggianti, in seta e tulle, scolli a barca e preziosi drappeggi in tutte nei modelli a manica lunga. Il brand ripropone però anche la dolcezza delle maniche a palloncino, osando anche su modelli corti.

La sposa di Enzo Miccio invece, sogna di essere una moderna principessa: lo stilista non rinuncia ad abiti dal taglio classico ma rivisita i volumi in una nuova chiave, concentrandoli non sulla gonna ma nei dettagli. Come nel modello Serenella, impreziosito da un ampio scollo sulla schiena e un meraviglioso fiocco che cade morbido sulla gonna mimetizzandosi. Il top dell’abito è un ricamo cucito sul corpo: raffinato ed elegante, che libera il bustier di ogni rigidità, conferendo un delicato effetto vedo e non vedo.

Riproduzione riservata © 2023 - DG