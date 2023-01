I suoi singoli diventano subito tormentoni, i suoi look sono una continua ispirazione per seguire i trend del momento: ecco perché Elodie è glam!

Se dovessimo pensare alla cantate italiana più internazionale di tutte, il pensiero non potrebbe che andare direttamente e subito ad Elodie. Cantante, modella e attrice, conquista non solo per il magnetismo del suo sguardo e per la sua voglia di mettersi in gioco, ma anche per un gusto estetico in costante cambiamento. Dal fascino androgino qualche anno fa, sensualissima oggi, ad Elodie piace cambiare seguendo sempre con particolare attenzione i trend del momento: ecco perché i suoi look sono una continua ispirazione. Nell’attesa di scoprire quale look avrà scelto per interpretare il suo brano sanremese Due, rivediamo i look più belli con cui ha saputo incantarci.