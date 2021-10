L’attrice hollywoodiana, Jennifer Aniston, fa una dedica speciale al suo cane per festeggiare un anno insieme a lui, la foto social intenerisce il web.

Lord Chesterfield festeggia un anno insieme alla sua padrona Jennifer Aniston. Per onorare questo giorno speciale la star di Hollywood ha condiviso sui social una bellissima foto con il suo compagno di vita, il suo amore speciale, il cagnolino che le sta sempre affianco. Con tanto di dedica, il post intenerisce il web che li inonda di like.

La dedica di Jennifer Aniston al suo “cagnolone”

“Un anno con il mio adorabile, comprimibile, lo chiamerò… loquace (abbaia all’aria), coccoloso e non più così poco Lord Chesterfield”, questa la bellissima e dolce dedica che Jennifer Aniston scrive al suo cane, condividendo un bellissimo scatto. L’attrice abbraccia il suo cagnolone e lui mostra i suoi teneri occhioni che cercano la padrona. Pelliccia bianca e occhi castani, Lord Chesterfield è una meraviglia e sembra sentirsi sicuro e protetto tra le braccia dell’attrice. La foto sembra essere scattata sul letto di Jennifer e questo suggerisce che il Lord dorme con lei o comunque si stende tra le coperte di tanto in tanto. Un po’ viziato dalla padrona? D’altronde con quel musetto è difficile dire di no. Ecco il post: