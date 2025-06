Sapete cosa hanno scelto Jeff Bezos e Lauren Sanchez come bomboniere del loro matrimonio? La coppia ha deciso di omaggiare Venezia.

Tutto pronto per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia. Almeno tre giorni di festeggiamenti, organizzati nei minimi dettagli dalla società di wedding planning Lanza & Baucina, che garantisce massima privacy a sposini e invitati. Scopriamo che bomboniere ha scelto la coppia e che regali ha chiesto.

Jeff Bezos e Lauren Sanchez: le bomboniere per il matrimonio

Il matrimonio dell’anno? Ovviamente quello tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, che hanno blindato Venezia per ben cinque giorni. La coppia ha scelto di giurarsi amore eterno in una location magica, la nostra città lagunare che ci invidiano in ogni angolo del globo, ma la loro decisione ha creato parecchio malcontento, soprattutto tra i veneziani. Polemiche a parte, sapete che bomboniere hanno scelto i due sposini?

L’imprenditore e la giornalista hanno invitato al matrimonio circa 200 persone, ma i loro nominativi sono top secret. Secondo i beninformati, però, dovrebbero arrivare a Venezia personaggi di fama internazionale come: Leonardo DiCaprio, la regina Rania di Giordania, Anna Wintour, Orlando Bloom, Oprah Winfrey, Lady Gaga e Kim Kardashian.

A loro Jeff e Lauren consegneranno bellissime bomboniere made in Italy, realizzate in vetro soffiato di Murano e accompagnate dai biscotti tipici bussolai buranei. Secondo l’Ansa, Bezos e Sanchez hanno scelto di affidarsi nelle mani della cristalleria Laguna B e della storica pasticceria Rosa Salva.

Che regali di nozze hanno chiesto Jeff e Lauren?

Considerando che Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno scelto di sposarsi a Venezia, che le bomboniere del matrimonio fossero made in Italy era un po’ scontato. Non sono altrettanto banali i regali che i due sposini hanno chiesto agli invitati. L’imprenditore e la giornalista non hanno consegnato una lista nozze, ma hanno chiesto di fare donazioni a importanti associazioni veneziane.

Secondo alcune indiscrezioni, hanno scelto enti che si occupano di salvaguardia ambientale e protezione del territorio. Ad aprire ‘le danze’ è stato lo stesso Bezos, che ha donato un milione di dollari a Corila, il consorzio che promuove e tutela la laguna veneziana.