Incrociare le dita “protegge” dal malocchio: cosa dice il linguaggio del corpo

Perchè incrociamo le dita: scopriamo qual è l’origine psicologica del gesto scaramantico più comune e diffuso al mondo.

Tra i gesti compiamo più spesso con le mani, oltre a toccarci il volto, c’è quello di incrociare le dita, in particolare il dito indice con il medio. Oltre ad essere segno di superstizione e scaramanzia, questa abitudine ha un preciso significato psicologico legato al nostro bisogno di controllo e alla gestione dell’ansia: scopriamo tutto quello che c’è da sapere.

Perchè incrociamo le dita: il significato

Dal punto di vista psicologico, incrociare le dita può essere interpretato come un gesto di auto-conforto. Quando avvertiamo un forte stato di ansia, compiere questo movimento delle mani può fornire una sensazione di controllo e sicurezza. Secondo alcuni studi, i gesti manipolatori, come toccarsi le mani o intrecciare le dita, indicano un’attivazione emotiva e servono a calmarci in situazioni che ci causano stress.

Incrociare le dita è anche un gesto simbolico che rappresenta la speranza che qualcosa vada per il verso giusto. Questo movimento delle mani può essere interpretato come un modo per esprimere un desiderio o una preghiera, anche in contesti laici. La sua diffusione in diverse culture e lingue, come l’inglese “keep fingers crossed” o il francese “croiser les doigts“, testimonia la sua universalità come espressione di speranza e ottimismo.

L’origine del gesto (che serviva a scacciare il malocchio)

La pratica di incrociare le dita, oggi diffusa come auspicio di buona fortuna o mezzo per evitare le conseguenze di una menzogna, affonda le sue radici nella tradizione religiosa. Si trattava di un segno segreto a cui facevano ricorso i cristiani per riconoscersi a vicenda durante le persecuzioni romane. Incrociare le dita era una forma codificata del segno della croce che veniva utilizzata per invocare la protezione divina in tempi di pericolo.

Con il passare dei secoli, in età medievale, il suo significato si è trasformato in quello che conosciamo oggi, ossia di scudo contro il malocchio. All’epoca, infatti, si riteneva che incrociare l’indice e il medio potesse letteralmente bloccare l’entrata delle influenze demoniache nella vita di una persona.