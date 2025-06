Perché ci tocchiamo spesso il mento: un gesto con diversi significati che può indicare insicurezza e bisogno di rassicurazione.

Secondo gli ultimi studi sul linguaggio del corpo, in media portiamo le mani al volto 23 volte all’ora. Tra i gesti più ricorrenti, oltre a grattarsi il naso, c’è quello di toccarsi o strofinarsi il mento. Si tratta di un movimento che compiamo inconsciamente mentre pensiamo o parliamo con qualcuno: scopriamo quali significati psicologici si nascondono dietro questa abitudine.

Perchè ci tocchiamo spesso il mento: il significato

Come avviene con moti altri gesti che compiamo inconsciamente, anche toccarsi o accarezzarsi il mento può essere interpretato come un gesto auto-rassicurante a cui facciamo ricorso in momenti di ansia o stress. Muovere le mani per toccarsi varie parti del corpo è infatti una delle abitudini più comuni che adottiamo in situazioni di disagio.

Questi gesti, noti come “manipolatori“, sono azioni automatiche che il corpo compie per alleviare tensioni interne. Accarezzarsi il mento può quindi servire a calmare l’ansia o l’irrequietezza, fornendo una sensazione di conforto.

Toccarsi il mento è però anche un gesto che indica uno stato di profonda concentrazione. Quando siamo assorti in un pensiero o abbiamo bisogno di riflettere a fondo su qualcosa, strofinare il mento in modo ritmico può aiutarci a restare focalizzati e a non cedere alle distrazioni.

Toccarsi il mento: la differenza tra uomini e donne

Secondo alcuni studi esisterebbe una differenza sostanziale tra il modo in cui gli uomini si toccano il mento e quello in cui o fanno le donne. Mentre i maschi spesso sorreggono il mento con una mano in posizione più riflessiva, le femmine tendono a toccarlo con la punta dell’indice.

Inoltre, le donne tendono a fare tale movimento con minore frequenza rispetto alla controparte maschile, prediligendo gesti come toccarsi il collo o i lobi delle orecchie. Queste differenze possono essere influenzate da una varietà di fattori, tra cui quelli culturali, sociali e biologici, riflettendo le complesse dinamiche dell’espressione non verbale tra i generi.