Attore e sex symbol mondiale, Jason Momoa è un appassionato di animali: scopriamo tutto sui cani che ha scelto di accogliere in famiglia.

Jason Momoa, attore che si è fatto amare in ogni angolo del globo grazie a pellicole come Il Trono di Spade e Aquaman, è diventato anche un sex symbol. Non solo, è apprezzato per un altro dettaglio che non ha nulla a che fare con le capacità artistiche o la bellezza: la sua passione per gli animali. Scopriamo tutte le curiosità che ci sono sui cani che ha accolto in famiglia.

Jason Momoa cani: razza e nomi

Bravissimo attore, ma anche bello da mozzare il fiato, Jason Momoa è diventato celebre in tutto il pianeta grazie ai ruoli che ha interpretato in pellicole come Il Trono di Spade, Aquaman e Conan il Barbaro. Un suo aspetto che il grande pubblico conosce un po’ meno è la sua grande passione per gli animali. Non a caso, è laureato in Biologia della fauna selvatica. In casa ha accolto due cani che adora, uno nato da un incrocio con un Pastore Tedesco e l’altro con un Alaskan malamute.

Momoa ha posato con i suoi cani per la rivista Esquire, presentando i ‘figli’ pelosi in modo ufficiale e sottolineando che entrambi vivono in casa con lui, sua moglie Lisa Bonet e i pargoli Nakoa e Lola. Il Pastore Tedesco si chiama Rama, mentre il nome dell’Alaskan malamute è a tutt’oggi sconosciuto.

3 curiosità sulla passione di Jason Momoa per gli animali

Jason Momoa non ha mai nascosto la sua grande passione per gli animali, ma pochi sanno che nella sua famiglia non ha accolto solo due cani, ma anche un altro ‘figlio’ peloso appartenente ad una specie particolare.

-Oltre ai due cani, l’attore possiede anche un asino.

-Nel 2019, Jason Momoa è rimasto bloccato all’interno di un ascensore dell’Hermitage Hotel di Vancouver, in Canada, per ben due ore con uno dei suoi cani e alcuni amici. L’animale, a differenza degli umani, non ha dato segni di sofferenza.

-Il marito di Lisa Bonet adora tutti gli animali, compresi gli orsi. E’ proprio con un esemplare di quest’ultima specie che, su Instagram, ha postato una foto particolare: l’interprete gli passa un biscotto con la bocca.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG