Jack Brooksbank, marito della principessa, è stato avvistato a Capri in compagnia di una collega di lavoro e due modelle, tra cui Erica Pelosini in topless.

Imperversa l’aria di gossip su Buckingham Palace. Jack Brooskbank, marito della principessa Eugenia di York, è stato paparazzato senza la moglie in compagnia di tre donne al largo di Capri. Qualche abbraccio di troppo, sorrisi a non finire, la modella italiana Erica Pelosini in topless ed ecco che sui tabloid britannici scoppia la domanda “Is Jack cheating on Eugenie?”, cioè “Jack sta tradendo Eugenie?”

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Jack Brooksbank si trovava a Capri per un evento di beneficienza, l’Unicef Summer Gala, ed Eugenie non l’avrebbe accompagnato perché si trattava di un semplice impegno di lavoro. Un viaggio in barca non fa tradimento, ma le foto fanno indubbiamente discutere.

Le parole di Erica Pelosini

In un’intervista al Daily Mail, Erica Pelosini ha chiarito perché si trovava in topless al largo di Capri in compagnia di Jack Brooksbank.

“Non sono solita mettermi in topless, ma avevo il costume bagnato e non pensavo che mi potessero fotografare”, spiega la modella italiana. “Sono profondamente dispiaciuta di aver messo in imbarazzo la famiglia reale, non era mia intenzione.” Poi qualche parola dedicata a Jack, a Eugenie e alla famiglia reale per chiarire la situazione: “Conosco Jack da anni, Eugeniè era a conoscenza dei fatti. Capisco che le foto possano essere fraintese, ma le cose non sono andate come sembra!”