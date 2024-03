Svelato il nome di un concorrente della prossima edizione de L’Isola dei Famosi 2024: si tratta di un ex volto di MasterChef 12.

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2024 sta per partire. Anche per questo sono tantissimi i rumors relativi alle persone che comporranno il cast dei naufraghi. Dopo la notizia di Marina Suma, ecco che sarebbe filtrato un altro nome. Si tratta di Edoardo Franco, ex volto di MasterChef 12.

Isola dei Famosi 2024: Edoardo Franco nel cast

Vladimir Luxuria

Il toto nomi su chi prenderà parte a L’Isola dei Famosi 2024 è iniziato e, come detto, diversi rumors si stanno susseguendo ormai da settimane. Stando alle indiscrezioni di Fanpage, sarebbe stato svelato con certezza il nome di uno dei naufraghi che andrà in Honduras.

“Edoardo Franco sarà uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2024. Fanpage.it è in grado di confermare la presenza del vincitore dell’edizione numero 12 di Masterchef Italia”, si legge sul sito.

Gli altri concorrenti in Honduras

Il nome dell’ex volto del programma di cucina, quindi, va ad aggiungersi a quello di Marina Suma e anche a quello di Joe Bastianich, anche lui ex MasterChef che, a quanto pare, partirà per l’avventura in Honduras.

Sempre secondo Fanpage, “il cast di naufraghi sarebbe già stato completato” anche se, per ora, i nomi che sembrano essere certi sono i tre citati.

Tra gli altri candidati, si era parlato pure di Samuel Peron, così come altri volti di Ballando con le Stelle. Per adesso tutto tace ma presto ci saranno, senza dubbio, altre informazioni e, chissà, magari anche degli annunci ufficiali.

Certezze anche per quanto concerne l’inviata che sarà Eleonoire Casalegno che sarebbe stata scelta dal patron di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi.

Di seguito anche un post Instagram relativo a Edoardo Franco e alla sua partecipazione a MasterChef: