Chi ha ottenuto i risultati migliori per la serata del 6 marzo 2024? Ecco i risultati degli ascolti con i dati Auditel!

Un’offerta molto variegata quella andata in onda nella serata del 7 marzo 2024 sulla televisione italiana. Diverse le pellicole trasmesse per gli amanti del cinema, dalla commedia romantica ai film di azione, e anche gli appassionati della serialità hanno trovato pane per i loro denti con due nuovi episodi di Mare Fuori 4. Come ogni mercoledì, l’attualità è stata scandagliata da Chi l’ha visto? e da Fuori dal Coro, ma sicuramente la novità più attesa è stata il ritorno del one-woman show della svizzera più amata d’Italia, con la prima puntata di Michelle Impossible & Friends. Di avrà vinto la battaglia degli ascolti? Vediamo nel dettaglio i numeri con i dati Auditel di mercoledì 6 marzo 2024.

Michelle Hunziker

‘Michelle Impossible & Friends’ conquista la serata: i risultati degli ascolti

Ottimo esordio per la terza edizione del varietà di Michelle Hunziker Michelle Impossible & Friends, in onda su Canale 5: la carrellata di grandi ospiti della conduttrice, tra cui Andrea Bocelli, Lorella Cuccarini e Gerry Scotti, unita alla simpatia dei tanti comici che si sono alternati sul palco, ha conquistato 2.254.000 telespettatori, pari al 15,8% di share. Al secondo posto, troviamo Ricatto d’amore, la romcom con Sandra Bullock e Ryan Reynolds in onda su Rai 1, che ha appassionato 2.239.000 telespettatori, con uno share del 12,9%. Rai 3 si è guadagnato il terzo posto con Chi l’ha visto?, che ha registrato 2.004.000 telespettatori e il 12,4% di share.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Rai 2 e gli episodi di Mare Fuori 4 hanno ottenuto il 6,7% di share, con 1.082.000 telespettatori, mentre l’action movie trasmesso da Italia 1, Justice League, ha appassionato 1.039.000 telespettatori, pari al 6% di share. Fuori dal coro, il programma di Mario Giordano in onda su Rete 4, ha registrato 722.000 telespettatori, arrivando al 5,2% di share. La7 e la sua trasmissione Inchieste da fermo ha interessato 763.000 telespettatori, pari al 4,2% di share, e Tv8, che ha mandato in onda Italia’s Got Talent, ha raggiunto il 3,2% di share, con 542.000 telespettatori. Infine, il film Redemption – Identità nascoste sul Nove, ha ottenuto l’1,7% di share e 295.000 telespettatori.