Ecco quali sono le location di Supersex, la serie TV su Rocco Siffredi con protagonista Alessandro Borghi.

Una delle serie TV del 2024 più attese, soprattutto in Italia ma non solo, è Supersex. Le varie puntate della serie su Rocco Siffredi, ma con protagonista Alessandro Borghi nei panni del celebre attore porno, sono disponibili su Netflix a partire da mercoledì 6 marzo. La prima stagione è composta da sette puntate e viene ripercorsa la storia di Rocco Siffredi: vediamo ora quali sono le location di Supersex.

Supersex: le location della serie TV

Le puntate della serie TV Supersex sono state girate sia in Italia (tra l’Abruzzo, il Lazio e la Sicilia) che all’estero. D’altronde Rocco Siffredi è proprio originario dell’Abruzzo, per la precisione di Ortona, paese che si trova in provincia di Chieti e che si può vedere nelle inquadrature da lontano della serie TV. I vari attori e attrici delle serie a Ortona non hanno però mai messo piede, le scene con i vari personaggi in carne e ossa ambientate nel paese sono state in realtà girate tra Ariccia e Roma, per la precisione nel quartiere Trullo che si trova nel Municipio XI.

Alessandro Borghi

Altre scene di Supersex sono state girate a Ostia. Mentre l’episodio in cui Rocco Siffredi è in vacanza in Grecia, è stato girato nell’isola siciliana di Favignana. Il porto che si vede è invece quello di Levanzo, altra isola delle Egadi.

Tra le location al di fuori dei confini nazionali di Supersex troviamo città come Parigi, Budapest e Los Angeles, dove Rocco Siffredi si è affermato nel mondo dell’hard e, nel caso della capiale dell’Ungheria, dove ha anche vissuto per molti anni.

Supersex: il cast della serie TV

Il protagonista principale di Supersex è Alessandro Borghi, che interpreta proprio il ruolo di Rocco Siffredi (personaggio che invece da giovane è impersonato da Saul Nanni. Nel cast della serie TV sono poi presenti anche Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Jade Pedri, Linda Caridi, Enrico Borello, Marco Fiore, Francesco Pellegrino ed Ava Cela.