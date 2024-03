Con la stagione 3 arrivata alla conclusione, i fan della serie TV si stanno ora domandando se Doc 4 si farà o no. Ecco cosa sappiamo.

Anche la stagione 3 di Doc è giunta al termine. Quella in onda giovedì 7 marzo è infatti l’ultima puntata e, come sempre accade quando una stagione di una fiction di successo arriva alla conclusione, i fan si stanno ora domandando se ci sarà un seguito o se la serie TV è arrivata definitivamente alla conclusione. Quindi Doc 4 si farà oppure no? Vediamo ora tutto quello che sappiamo riguardo al futuro della fiction.

Doc 4 si farà?

Diamo subito una buona notizia ai fan della serie TV: Doc 4 si farà. Ad annunciarlo è stato direttamente il protagonista della fiction di Rai 1, Luca Argentero. “La decisione non spetta al sottoscritto. Per tradizione, la stagione successiva si inizia a scrivere alla messa in onda dell’ultima puntata. E dubito che la Rai non ne commissioni un’altra al produttore. Si può andare avanti per dieci anni, perché è una storia meravigliosa”, ha spiegato l’attore nel corso di un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni.

Luca Argentero

Ora si attende l’annuncio da parte della Rai ma le parole pronunciate da Luca Argentero lasciano presagire che Doc non proseguirà solamente con la quarta stagione ma che in futuro ce ne saranno ancora tante altre. D’altronde i dati di ascolto dimostrano che la serie TV piace al pubblico. E molto.

Quando inizia Doc 4?

Una data di uscita di Doc 4 non c’è ovviamente ancora ma si possono fare le prime ipotesi. Fino a questo momento le stagioni sono uscite a distanza di due anni l’una dall’altra, questo significa che per vedere i nuovi episodi di Doc su Rai 1 bisognerà attendere con ogni probabilità il 2026. Insomma, c’è ancora tempo.