Ci siamo: L’Isola dei Famosi 2024 ha il suo primo concorrente ufficiale. L’annuncio è arrivato tramite un video sui canali social del programma.

Dopo i tantissimi rumors sul cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2024, ecco svelato il nome del primo concorrente ufficiale. Si tratta di un famoso attore della serie tv ‘Terra Amara’, ovvero Aras Senol. L’annuncio è arrivato tramite un video condiviso sui canali social ufficiali del reality.

Isola dei Famosi 2024: Aras Senol concorrente ufficiale

Vladimir Luxuria

Dopo aver comunicato ufficialmente opinionisti e invitata di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ecco che il noto reality svelare anche il nome del primo concorrente che partirà alla volta dell’Honduras.

Si tratta del famoso attore di ‘Terra Amara’, Aras Senol. L’annuncio è arrivato con un breve video apparso sui profili social del programma e in generale su quelli di Mediaset. “Lo avete sempre ammirato in Terra Amara e si è raccontato a Verissimo. Ora è pronto per una nuova avventura: Aras Şenol sarà un concorrente dell’Isola!”, si legge nel messaggio condiviso dai profili del Biscione.

“Sto per partire”, ha detto l’attore con un grande sorriso nella clip condivisa.

Di seguito anche il post Instagram con l’annuncio ufficiale del primo concorrente del reality:

Gli altri possibili concorrenti

In attesa di conoscere gli altri futuri naufraghi, le voci sul cast si stanno susseguendo con insistenza. Tra le indiscrezioni delle ultime ore, TvBlog ha rivelato i nomi di 5 presunti nuovi naufraghi. Questi potrebbero essere Greta Zuccarello, di recente protagonista nel corpo di ballo di Ciao Darwin, l’attrice Maitè Yanes, la rapper Beba e l’attore, cantante e regista Francesco Benigno. Tra gli altri super nomi ci sarebbe anche quello di Valentina Vezzali.

Staremo a vedere quelli che saranno i futuri annunci della trasmissione per quanto riguarda il resto del cast.