Ecco dove vedere Casa Siffredi in streaming e in TV gratis: è il reality sulla vita del celebre porno attore italiano.

Supersex è una delle serie TV di maggiore successo di Netflix fra quelle uscite nel 2024. Ma se volete saperne di più sulla vita di Rocco Siffredi c’è anche un altro modo: guardare Casa Siffredi. Si tratta del docu-reality girato proprio all’interno della casa di Rocco Siffredi che potrà quindi essere visto nel quotidiano, insieme alla sua famiglia. Ma dove si può vedere Casa Siffredi in streaming e in TV (e gratis)? Vediamolo insieme.

Dove vedere Casa Siffredi in streaming e in TV

Tutte le puntate di Casa Siffredi possono essere viste in streaming su Mediaset Infinity, la piattaforma on demand di Mediaset a cui si può accedere gratuitamente da qualsiasi tipo di dispositivo, che sia un computer, la Smart TV, il tablet o lo smartphone. Si può accedere a Mediaset Infinity o collegandosi al sito o tramite l’apposita App.

Rocco Siffredi e Rosa Caracciolo

Le puntate di Casa Siffredi sono in totale otto, della durata che va dai 43 ai 54 minuti. E’ importante sapere che i vari episodi del docs-reality sono stati girati nel 2016, per questo motivo non vi è cenno dei fatti più recenti della vita di Rocco Siffredi e di quella dei suoi famigliari.

Casa Siffredi e Supersex: le differenze

Ma Casa Siffredi e Supersex sono quindi la stessa cosa? No, per nulla. Casa Siffredi è molto diverso rispetto a Supersex. Nella serie TV di Netflix, con protagonista Alessandro Borghi, viene raccontata la vita dell’attore hard fin dalla sua infanzia.

Il docu-reality è invece si concentra più che altro sul presente (ovviamente il presente di quando è stato girato, nel 2016): è un altro modo quindi per conoscere più da vicino Rocco Siffredi, la sua vita e la sua famiglia.