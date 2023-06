Il videogioco Iron Lung va a ruba dopo la tragedia del sottomarino Titan: ecco perché le vendite sono improvvisamente schizzate.

Il giorno in cui è stata diffusa la notizia della scomparsa del sottomarino Titan, lo stesso che poi ha visto la morte di cinque persone, il videogioco Iron Lung ha visto un’impennata delle vendite. Il videogame è stato messo in commercio oltre un anno fa, per cui la domanda sorge spontanea: perché un’impennata simile in concomitanza di una tragedia simile?

Dopo la tragedia del sottomarino Titan, mezzo di OceanGate dedicato a spedizioni private per vedere il relitto del Titanic, che ha visto la morte di cinque persone, un videogioco ha visto l’impennata delle vendite. Stiamo parlando di Iron Lung, così descritto su Steam: “Un breve gioco horror in cui piloti un minuscolo sottomarino attraverso un oceano di sangue su una luna aliena“. Il videogame è stato sviluppato da David Szymanski e pubblicato il 10 marzo 2022 sulla piattaforma digitale di Valve.

“Ho reso Iron Lung la cosa più inquietante a cui potessi pensare, e sapere che persone reali si trovano in quella situazione in questo momento è piuttosto orribile, anche se è stata una loro scelta“, ha dichiarato il creatore del videogioco. L’impennata delle vendite è stata registrata dopo più di un anno dal lancio, precisamente il 19 giugno del 2023. Ovvero, lo stesso giorno in cui la stampa di tutto il mondo ha iniziato a parlare della scomparsa del sottomarino Titan.

Perché Iron Lung è andato a ruba dopo la notizia del sottomarino Titan?

La vendite di Iron Lung sono schizzate alle stelle il giorno della scomparsa del sottomarino Titan e nelle ore successive non sono state da meno. A comunicare il boom di acquisti è stato lo stesso creatore che, via Twitter, ha condiviso anche la relativa grafica. Dati alla mano, la domanda sorge spontanea: perché il videogioco è andato a ruba proprio in una circostanza tanto tragica? Non abbiamo una risposta, ma probabilmente l’influenza del macabro, la stessa che spinge le persone a fotografare luoghi dove sono avvenuti delitti, ha avuto la meglio.

