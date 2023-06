Qual è il significato di Obladi Oblada di Charlie Charles? La canzone lo vede collaborare con tre colleghi: Ghali, Fabri Fibra e Thasup.

Una collaborazione destinata a far parlare per tutta l’estate 2023. Stiamo parlando di Obladi Oblada di Charlie Charles con altri tre artisti molto amati: Ghali, Thasup e Fabri Fibra. Una canzone leggermente psichedelica, che trae spunto da un pezzo uscito ben 55 anni fa. Vediamo il significato e il testo.

Obladi Oblada di Charlie Charles: il significato della canzone

Uscita il 16 giugno 2023, la canzone Obladi Oblada verde Charlie Charles collaborare con Ghali, Thasup e Fabri Fibra. Il brano, come si coglie dal titolo, è ispirato ad uno dei grandi successi dei Beatles, lanciato nel lontano 1968. I richiami alla band britannica, tra l’altro, sono anche nel videoclip. Uno su tutti: i quattro artisti che camminano su una ricostruzione colorata ed eccentrica di Abbey Road Walk. Nel testo, però, c’è spazio per altri riferimenti musicali, come Marracash e Michael Jackson.

“Non sto giù, non sto giù every day

Perché ci son già stato più volte in quei

Luoghi in cui l’anima quasi ti si blocca“.

Obladi Oblada racconta diverse esperienze personali di Charlie Charles: dai suo problemi alle sfide che si pone quotidianamente, passando per la sfiducia che nutre nei confronti degli altri.

“Tu mi fai sentire come sopra le giostre

Non scrivo per la gente ma perché è urgente

Quindi sicuramente qualcuno s’accorge“.

Nonostante i momenti difficili, l’artista ha un legame che gli riserva attimi di felicità. Sono brevi, ma rendono il suo “ghetto magico“. Obladi Oblada di Charlie Charles, in collaborazione con Ghali, Thasup e Fabri Fibra è una profonda riflessione sulle relazioni e sulla loro autenticità e sul bisogno di cercare sempre la felicità per provare un senso di appartenenza.

Ecco il video di Obladi Oblada di Charlie Charles:

Obladi Oblada: il testo della canzone

Che ore sono in Italia?

Ultimamente sto in aria

Vivo ancora con mia mamma…

