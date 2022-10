Il termine breadcrumbing potrebbe non essere noto a molte persone, ma si tratta di un concetto sempre più centrale. Partito dai social network, ormai ha iniziato a diffondersi a macchia d’olio anche nella vita reale. Vediamo dunque cosa significa questa parola inglese e quando è possibile utilizzarla.

Breadcrumbing è un termine inglese che deriva da “breadcrumbs”, ossia briciole di pane, e può essere tradotta in italiano come “spargere briciole”. Si tratta di una tattica nata sui social che sta sempre di più diffondendosi anche nei rapporti reali.

Già dal nome si pensa infatti subito a chi dà le briciole di pane agli uccellini per farli avvicinare. Questo concetto si verifica quando una persona cerca di avvicinarne un’altra con dei comportamenti ambigui e contraddittori. Un atteggiamento di questo tipo provoca delle illusioni e delle aspettative in chi lo subisce.

Si tratta quindi di una tecnica di manipolazione che ha lo scopo di avvicinare qualcuno o di attirarlo a fare qualcosa. Come detto, è utilizzato sui social per attirare l’attenzione di qualcuno e poterlo, ad esempio, conoscere.

Ecco quindi alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere meglio il significato di questo vocabolo.

“Per aiutare la SEO è possibile sfruttare il breadcrumbing. Non te lo hanno insegnato quando hai fatto quel corso di marketing online? ”.

“Il breadcrumbing funziona molto bene: se vuoi attirare la sua attenzione dovresti provarci”.

“Stefania prima ha usato la tattica del breadcrumbing con me su Instagram e poi mi ha ghostato. Si è veramente comportata molto male: spero che qualcuno faccia lo stesso con lei”.

