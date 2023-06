Hai mai notato che le gondole sono nere? Se vuoi sapere come mai sono proprio di questo colore, sei nel posto giusto!

Origini: nel 1609 il Senato di Venezia emanò diversi decreti stabilendo che il colore delle gondole fosse il nero.

Gondole nere: perché questo colore?

In tempi passati, le gondole mostravano una vivace gamma di colori, erano abbondantemente ornate con decorazioni, incisioni e intarsi dorati. Questo era principalmente dovuto al fatto che venivano principalmente utilizzate dalla nobiltà veneziana per i loro spostamenti, poiché, grazie alle loro caratteristiche strutturali, erano il mezzo di trasporto più rapido disponibile. Di conseguenza, le gondole divennero una sorta di pretesto per esibire il potere e il lusso delle famiglie nobiliari.

Ciò portò a una vera e propria competizione tra i nobili, che non perdevano occasione per gareggiare a chi fosse la famiglia più ricca e influente nella Serenissima. Tuttavia, nel 1609, il Senato emise una serie di decreti con l’obiettivo di limitare l’eccessivo sfarzo delle imbarcazioni, stabilendo che tutte le gondole dovessero essere dipinte di nero.

Perché è stato scelto il colore nero?

Il colore nero è simbolo di sobrietà ed eleganza, per questo si decise di optare per questa colorazione.

Tuttavia, erroneamente molti credettero che il Senato avesse scelto quel colore per commemorare le cinquantamila vittime della terribile epidemia di peste che colpì la città nel 1630. In realtà, all’epoca, Venezia utilizzava il rosso come simbolo del lutto, non il nero.

Fu così che le gondole assunsero l’aspetto che oggi conosciamo, divenendo uno dei simboli della nostra cultura e attrattiva irresistibile per visitatori provenienti da ogni angolo del mondo, che non perdono occasione di godersi una navigazione sulle nobili imbarcazioni attraverso i canali incantevoli della laguna.

