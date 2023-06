Finalmente, su WhatsApp è possibile silenziare le chiamate da sconosciuti: ecco come fare e qual è l’altra grande novità.

Grande e importante novità su WhatsApp: da oggi in poi è possibile silenziare le chiamate da sconosciuti. Una funzione che gli utenti della piattaforma chiedevano da tempo e che potrà essere attivata o disattivata a piacimento. Vediamo come funziona.

WhatsApp: come silenziare le chiamate da sconosciuti?

Su WhatsApp sono disponibili due nuove funzioni, entrambe dedicate alla privacy. Senza ombra di dubbio, la più interessante è quella che consente di silenziare le telefonate da numeri sconosciuti. Il servizio si chiama proprio Silenzia le chiamate ed è accessibile dal menu Impostazioni, alla voce Privacy. L’utilizzo è semplicissimo, alla portata di tutti.

Per silenziare le telefonate da sconosciuti non dovete fare altro che dare l’ok all’apposito interruttore. Generalmente, se spostato sul verde è in attivo, mentre quando il colore resta neutro è spento. Questa nuova funzione, stando a quanto dichiarato da Meta, punta a “garantire ancora più privacy e controllo sulle chiamate in entrata” e ad aiutare a “filtrare automaticamente chiamate spam, truffe e chiamate in arrivo da persone sconosciute, garantendo maggiore protezione“.

In sostanza, attivando il servizio per silenziare le chiamate, gli sconosciuti, ovvero i numeri che non sono presenti in rubrica, non potranno mettersi in contatto con voi via WhatsApp. E’ bene sottolineare che non si tratta di un blocco. Questo significa che, anche se lo smartphone non squillerà, nell’apposito registro chiamate saranno comunque presenti le telefonate perse.

WhatsApp: Meta introduce anche il Controllo della privacy

L’altra nuova funzione introdotta da Meta su WhatsApp è il Controllo della privacy. Il banner del servizio compare al primo accesso all’applicazione ed è un modo per ricordare a quanti la utilizzano tutte “le opzioni di protezione” disponibili. Tramite questa funzionalità, gli utenti possono scegliere chi può inserirli nei gruppi, come gestire la geolocalizzazione, oppure accedere alle altre novità che verranno inserite prossimamente.

