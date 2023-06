La storica maglia del Dream Team 1992 indossata da Michael Jordan finisce all’asta: i guadagni saranno devoluti in beneficenza.

Grande notizia per gli appassionati di basket. Nell’ultimo weekend di giugno potranno mettere le mani su un cimelio dal valore inestimabile. Di cosa si tratta? Della maglia indossata da Michael Jordan, forse il più grande cestista di tutti i tempi, nel 1992, quando trascinò al successo il Dream Team nelle storiche OIimpiadi di Barcellona.

La casacca, una vera reliquia per gli appassionati, sarà messa all’asta, autografata dallo stesso fuoriclasse, per uno scopo molto nobile: il ricavato andrà a un’associazione benefica che opera a Nairobi, in Kenya. Ma qual è il prezzo di partenza per potersi accaparrare una delle maglie più importanti non solo nella storia del basket, ma in quella dello sport più in generale?

Cos’era il Dream Team, la squadra dei sogni trascinata da Michael Jordan

Prima di scoprire il costo, non proprio alla portata di tutti, della storica maglia di Jordan, vale la pena capire cos’è stato il Dream Team. La vicenda è semplice e nota a tutti gli appassionati di basket. Fino al 1989, nei Giochi olimpici era proibito alle Nazionali schierare i professionisti dell’NBA. Anche a causa di questo stop, la squadra a stelle e strisce nell’edizione di Seul aveva rimediato solo un bronzo, venendo sconfitta in maniera clamorosa in semifinale dall’URSS. E in quegli anni per gli USA essere sconfitti dai Sovietici era una vera e propria onta, una vergogna da dover cancellare a tutti i costi.

Perdere con i sovietici fu un dramma per gli Stati Uniti. Farlo in uno sport, il basket olimpico, in cui avevano dominato fino a quel momento (nelle precedenti 11 edizioni avevano conquistato 9 ori e un argento, saltando per il boicottaggio le Olimpiadi di Mosca del 1980), rendeva la situazione ancora più grave.

Bisognava a tutti i costi cancellare l’accaduto, e per farlo venne in soccorso degli USA la FIBA che, con una modifica del regolamento, permise per la prima volta ai cestisti professionisti dell’NBA di prendere parte al torneo dei Giochi Olimpici. Nacque così il Dream Team, la squadra dei sogni. Una formazione straordinaria composta da Charles Barkley, Larry Bird, Clyde Drexler, Patrick Ewing, Magic Johnson, Christian Laettner, Karl Malone, Chris Mullin, Scottie Pippen, David Robinson, John Stockton e ovviamente il grande Michael Jordan.

Una squadra leggendaria, impressionante sul parquet, capace di arrivare alla vittoria dell’oro olimpico con un ruolino di marcia spaventoso: otto vittorie senza mai lasciare agli avversari più di 85 punti (conquistati dalla Croazia in finale), e con un margine minimo di 32 punti alla fine del match.

Quanto costa la maglia di Michael Jordan nel Dream Team 1992

Non sorprende che la casacca indossata da Michael Jordan in quell’Olimpiade destinata a rimanere per sempre nella leggenda dello sport possa essere diventata un cimelio dal valore inestimabile. Una reliquia da possedere a ogni costo, anche quello più improbabile.

Il prezzo di partenza in effetti non è stato diffuso. Secondo Martin Nolan, il direttore esecutivo di Julien’s Auctions, la casa d’aste che si occuperà della vendita, è probabile che la maglia indossata dal mito dei Chicago Bulls possa essere venduta a un costo superiore ai 600mila dollari.

