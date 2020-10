Apple iPad Air 2020 è disponibile anche nel mercato italiano: scopriamo subito le incredibili specifiche tecniche, l’elegante design e il prezzo del nuovo tablet.

Apple ha recentemente lanciato iPad Air 2020, un tablet che si collocherà tra il classico iPad e la versione Pro. Il nuovo dispositivo, disponibile dal 26 ottobre, ha conquistato i fan, come dimostrato dal “sold out” di alcune varianti. Scopriamo le specifiche tecniche, il prezzo e il design di iPad Air 2020.

Le specifiche tecniche di iPad Air 2020

Apple ha ancora una volta lanciato un tablet con delle ottime specifiche tecniche, che non possono che tentare gli appassionati di tecnologia. Partiamo da una caratteristica fondamentale in un tablet: il display. iPad Air 2020, con design all-screen, presenta un pannello Liquid Retina da 10,9 pollici. Le dimensioni non sono quindi eccessive, rendendo il prodotto perfetto anche per la mobilità.

Sotto la scocca è stato inserito l’ottimo chip Apple A14 Bionic, lo stesso di iPhone 12 Pro Max. Questo chipset è riuscito ben presto a conquistare i benchmark, grazie alle sue prestazioni (sarà addirittura possibile montare video 4K). La porta USB Type-C consente agli utenti di inserire periferiche, hard disk, SSD e molto altro. Ad affiancare il SoC ci sono 64/256 GB di memoria interna (in base alla variante scelta).

Non manca ovviamente il Wi-Fi e il 4G LTE Advanced (con cui navigare a una velocità elevata). Queste caratteristiche rendono il dispositivo un tablet potente che non teme le sfide: sarà possibile lavorare, studiare e giocare senza nessuna difficoltà.

iPad Air 2020: il sistema operativo, il design e il prezzo

Come negli altri esemplari precedentemente lanciati, anche nel nuovo tablet è installato il sistema operativo iPadOS. Rispetto ad iOS (presente negli iPhone), questo OS è progettato appositamente per iPad, permettendo agli utenti di sfruttare al meglio l’ampio display.

Non è presente il tasto Home, ma è possibile impostare lo sblocco con l’impronta digitale. Assente invece il riconoscimento facciale, che rimane una caratteristica riservata alla variante Pro. Per un suono stereo più ampio durante la fruizione dei video, Apple ha integrato alcuni altoparlanti stereo in orizzontale. Il design rimane estremamente elegante e le cornici sono molto sottili.

iPad Air 2020, nelle colorazioni Grigio Siderale, Argento, Verde, Blu e Oro Rosa, è attualmente disponibile anche in Italia. I prezzi di lancio sono i seguenti:

– 669 euro: 64 GB di memoria interna e Wi-Fi;

– 839 euro: 256 GB di memoria interna e Wi-Fi;

– 809 euro: 64 GB di memoria interna e Wi-F/4G;

– 979 euro: 256 GB di memoria interna e Wi-Fi/4G;

