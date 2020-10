Le chiusure delle sale cinematografiche hanno portato a uno slittamento riguardo all’uscita di No Time To Die: 007 arriva in streaming?

E se No Time To Die anziché nelle sale cinematografiche arrivasse direttamente in una delle maggiori piattaforme streaming? Un’idea, questa, che hanno avuto i dirigenti di Netflix e Amazon Prime Video che, complici anche le chiusure dei cinema in varie parti del mondo a causa dell’epidemia da Coronavirus, hanno pensato di provare ad acquistare i diritti del 25° film della serie di 007, in modo da poterlo lanciare in esclusiva sulle proprie piattaforma on demand. L’idea si sarebbe anche tramutata in offerte importanti presentate ai produttori.

No Time To Die in streaming anziché al cinema?

Secondo quanto riportato da Variety, i vari lockdown e i conseguenti slittamenti dell’uscita di No Time To Die avrebbero giù fatto perdere alla produzione una cifra compresa tra i 30 e i 50 milioni di dollari. Le principali piattaforme streaming si sarebbero quindi fatte avanti per cercare di aggiudicarsi i diritti ma senza successo.

Daniel Craig

No Time To Die dovrebbe quindi arrivare nelle sale cinematografiche nel mese di aprile del 2021, Coronavirus permettendo.

Dietro alla mancata intesa con le varie piattaforme on demand, ci sarebbero i vari accordi commerciali già firmate tra la produzione e le aziende sponsor della pellicola, come la Omega e la Land Rover, che non sarebbero state convinte dall’annullare l’uscita al cinema del nuovo film di 007.

No Time To Die: le location in Italia

Come ogni film con protagonista 007, anche per No Time To Die c’è molta attesa. Un’attesa nel nostro Paese alimentata anche dal fatto che in parte la pellicola è stata girata proprio in Italia.

Daniel Craig e gli altri attori e attrici del cast hanno lavorato infatti anche tra la Puglia e la Basilicata, per la precisione tra Gravina e Matera, oltre che in Novergia, in Inghilterra, in Giamaica e nelle Isole Faroe.