Schermata di blocco personalizzabile, condivisione intelligente, icona con la percentuale di batteria. Scopriamo le novità di iOS16 più interessanti.

Come ogni anno, si avvicina sempre di più il momento in cui Apple lancerà sul mercato il nuovo sistema operativo che sarà disponibile per tutti i modelli di iPhone più recenti: iOS16. Durante la conferenza WWDC (Apple WorldWide Developers Conference) che si è tenuta a giugno 2022, Apple ha svelato le numerose novità che i possessori dello smartphone più famoso al mondo troveranno. Ecco quali sono nel dettaglio.

Cosa cambia su iOS 16 nel dettaglio

Schermata di blocco personalizzabile: una delle novità sicuramente più interessanti riguarda la possibilità di personalizzare al massimo la schermata di blocco di iPhone. Sarà infatti possibile creare numerose schermate di blocco differenti e scegliere quale vedere in base alle proprie necessità. Attraverso l’utilizzo di specifici widget, infatti, si potranno sempre controllare tutte le informazioni delle varie app, modificare lo stile e lo sfondo e con un semplice tocco sarà semplicissimo passare da una schermata ad un’altra.

Schermata iPhone

Condivisone intelligente: andare in vacanza con la famiglia o con gli amici e dover continuamente controllare tutti i diversi telefoni per scoprire chi ha fatto la foto più bella è una seccatura. iOS16 risolverà questo problema attraverso la possibilità di condividere in modo intelligente gli album su iCloud. Questa novità permetterà a più persone di avere accesso allo stesso album, così da poterne vedere le foto, modificarle, aggiungerne di nuove o eliminare quelle indesiderate.

Percentuale della batteria: un’altra novità che sicuramente farà piacere a molti sarà la possibilità di vedere la percentuale della batteria sull’icona della batteria stessa. Una funzione che nei modelli più vecchi di iPhone era già presente ma che con lo spazio ridotto dei nuovi modelli era stata cancellata. Chi sceglierà di utilizzare questa funzione di iOS16, quindi, potrà avere sempre lo stato della batteria sott’occhio senza dover compiere ulteriori passaggi.

E le novità in fatto di fotografia?

I modelli di iPhone più recenti, grazie alle loro fotocamere, non hanno nulla da invidiare ad alcune macchine fotografiche professionali e questo ha sicuramente rivoluzionato il mondo della fotografia, con la possibilità di creare scatti unici e di qualità con il proprio smartphone.

Tra le novità che Apple ha annunciato in fatto di fotografia possiamo trovare: la possibilità di editare le foto molto più velocemente, avendo la possibilità di copiare e incollare le modifiche di una foto direttamente su un’altra.

Un’altra novità riguarda la possibilità di nascondere gli album che si vogliono tenere privati. A questi si potrà accedere solamente utilizzando il codice di accesso o, per i modelli più recenti, tramite face ID.

iOS16 sarà inoltre in grado di raggruppare in un unico album tutti gli scatti doppi e questo permetterà di poter pulire e cancellare le foto indesiderate molto più velocemente rispetto a prima.

foto piatti cibo

Infine, sarà presente anche una novità che riguarda la modalità cinema, una modalità di fare video presente solamente sul modello più recente di iPhone 13 e iPhone 13 Pro. Con iOS16 si potrà puntare ad avere una profondità di campo migliore e maggiore dettagli per quanto riguarda il contorno dei capelli.

Quando esce iOS16 e da quali modelli di iPhone sarà supportato?

Non ci sono ancora date ufficiali per quanto riguarda il rilascio di iOS16 sul mercato ma, come è stato anticipato alla WWDC, si potrà attendere verso autunno 2022. Per quanto riguarda i modelli di iPhone, è sicuro che il nuovo sistema operativo non sarà supportato dai modelli più vecchi usciti prima del 2017. Si parla quindi dei modelli di iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 7 e iPhone 7 Plus. iPhone 8 e 8 Plus, invece, usciti nel 2017, potranno ancora supportare iOS16.

