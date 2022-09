Sognare di avere un bambino non è sempre un desiderio di maternità: ecco tutti i possibili significati di questo genere di sogni.

Ti capita spesso di sognare di avere un bambino? O forse è la prima volta? Non preoccuparti. Questo tipo di sogni è quasi sempre positivo, anche se non vuol dire per forza che tu abbia un desiderio, latente o meno, di maternità. Significa invece che sei finalmente pronta per poter intraprendere un progetto importante per la tua vita con le tue sole forze. Se vuoi saperne di più, ecco tutti i possibili significati dei sogni che hanno per protagonisti i tuoi figli.

Sognare di avere figli: il significato

Può capitare spesso, nel corso della propria vita, di sognare di avere dei figli. Certo, questo tipo di sogni può far pensare a un desiderio di maternità (o paternità) da parte del sognatore. Tuttavia, secondo gli esperti c’è molto di più di questa volontà alla base di sogni del genere.

Potrebbe ad esempio essere la manifestazione inconscia della nostra volontà di creare qualcosa di personale, o di dare sfogo al nostro estro creativo, nel lavoro come in un hobby. Ad ogni modo, si tratta quasi sempre di sogni che si collegano a buoni auspici o a novità importanti in arrivo. Un figlio è infatti una nuova vita, e una nuova vita può simboleggiare anche l’inizio di un nuovo progetto o una nuova avventura.

Se ti capita di sognare di essere mamma e vedi il tuo bambino ancora da piccolo, da neonato, vuol dire però che ti senti indifesa e vulnerabile, e che quindi hai bisogno di alzare le tue difese. Se il bambino ride nel sogno potrebbe invece voler dire che stiamo vivendo un periodo di stress e che il nostro inconscio ci sta suggerendo di essere più spensierate e felici.

Il significato del sesso del bambino

Come sempre, dal punto di vista onirico, sono i dettagli a fare la differenza. Se ti capita di sognare di avere un figlio maschio, vuol dire che qualcosa di bello sta per accadere. Si tratta quindi di una visione particolarmente positiva. E se invece sogniamo di avere una bambina? In questo caso potrebbe voler dire che abbiamo bisogno di maggiore serenità in un momento di particolare stress.

Purtroppo può capitare però di fare anche sogni più macabri. Ad esempio, non poche persone sognano di avere un figlio morto. Questo macabro genere di sogni può significare un momento di blocco personale, qualcosa che ci impedisce di raggiungere la felicità e di sorridere. In ogni caso, se il sogno diventa ricorrente potrebbe essere necessario rivolgersi a un esperto che possa aiutarti nell’interpretazione.

