Qual è il significato della canzone Io non mi sento italiano di Giorgio Gaber? E’ una lettera al Presidente, ancora oggi molto attuale.

Io non mi sento italiano è una delle ultime canzone che Giorgio Gaber ha regalato ai suoi fan prima di morire. Anche se uscita a distanza di 20 giorni dal suo decesso, il brano è stato scritto negli ultimi mesi della sua esistenza terrena. Vediamo il significato e il testo.

Io non mi sento italiano di Giorgio Gaber: il significato della canzone

Uscita il 24 gennaio del 2003, la canzone Io non mi sento italiano di Giorgio Gaber è contenuta all’interno dell’album omonimo, pubblicato soltanto dopo la sua morte, avvenuta l’1 gennaio 2003. Il disco, che oltre al brano in oggetto contiene altre cinque tracce inedite, è stato accolto dai fan come una specie di testamento spirituale. In Io non mi sento italiano il cantautore si rivolge direttamente al Presidente, in quella che appare come una lettera.

“Mi scusi Presidente

non è per colpa mia

ma questa nostra Patria

non so che cosa sia“.

Gaber parla da italiano, anche se da qualche tempo non si sente più tale. Non a caso, ammette che “non sento un gran bisogno dell’inno nazionale di cui un po’ mi vergogno“.

“Mi scusi Presidente

se arrivo all’impudenza

di dire che non sento

alcuna appartenenza“.

Il cantautore parla in modo disilluso e in ogni strofa trasuda l’amarezza che prova nell’assistere impotente al declino del bel Paese. Ci sono anche riferimenti al fascismo – “Ho in mente il fanatismo delle camicie nere” – sulle cui ceneri è nata la democrazia, “che a farle i complimenti ci vuole fantasia“.

“Questo bel Paese

forse è poco saggio

ha le idee confuse

ma se fossi nato in altri luoghi

poteva andarmi peggio“.

Io non mi sento italiano di Giorgio Gaber è una lettera al Presidente in cui il cantautore fa una descrizione perfetta del bel Paese. A distanza di vent’anni, le sue parole suonano ancora attuali come non mai, a dimostrazione che “questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po’ sfasciato“.

Ecco il video di Io non mi sento italiano di Giorgio Gaber:

Io non mi sento italiano: il testo della canzone

Io G. G. sono nato e vivo a Milano

Io non mi sento italiano

Ma per fortuna o purtroppo lo sono…

Continua per il testo integrale

