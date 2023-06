Qual è il significato di Non dirgli mai di Gigi D’Alessio? La canzone racconta la fine di una storia d’amore dal punto di vista maschile.

Non dirgli mai, anche se sono trascorsi 23 anni dalla sua pubblicazione, resta una delle canzoni più belle di Gigi D’Alessio. E’ con questo brano, d’altronde, che il cantautore ha varcato i confini della sua Napoli, diventando famoso in tutta Italia. Vediamo il testo e il significato.

Non dirgli mai di Gigi D’Alessio: il significato della canzone

Uscita nel 2000, la canzone Non dirgli mai di Gigi D’Alessio è contenuta all’interno dell’album Quando la mia vita cambierà. Il cantautore napoletano scelse questo brano per partecipare per la prima volta al Festival di Sanremo e, anche se si classificò soltanto al decimo posto, ottenne il successo nazionale che cercava da tempo. A distanza di 23 anni dalla pubblicazione, continua ad essere uno dei pezzi dell’artista più ascoltati di sempre.

“Di questo tempo in due

solo fotografie

e cosi lontani noi pensiamo ancora a noi“.

Non dirgli mai racconta la fine di un amore dal punto di vista di un uomo. Lei ha un nuovo compagno, ma lui ricorda alla perfezione i momenti più importanti della loro relazione. Dal primo bacio alle corse in bicicletta, passando per quel ritardo che fece tremare i loro cuori.

“Ma non è giusto pensarti stasera

il tuo cuore ha già un battito nuovo

parla male di me senza alcuna pietà“.

Quando una storia d’amore finisce e uno dei due trova un altro partner difficilmente quello che ha voltato pagina racconterà i momenti belli vissuti in passato. Si parlerà di tutto il male che c’è stato, cercando di nascondere le emozioni provate.

“Non dirgli mai

che il vostro non è amore è sesso senza cuore

che ti fa male se ti vuol baciare lì vicino al mare“.

Anche se c’è un altro partner, il vecchio amore non è stato ancora superato. Lui ne è consapevole, motivo per cui promette che la amerà per tutta la sua vita. Non dirgli mai è uno dei pezzi rappresentativi dell’intera discografia di Gigi D’Alessio, un canzone che diverse generazioni conoscono a memoria.

Ecco il video di Non dirgli mai di Gigi D’Alessio:

Non dirgli mai di Gigi D’Alessio: il testo della canzone

Il tuo maglione lungo sulle mani

quel seno che non è cresciuto più

le corse in bicicletta a primavera…

