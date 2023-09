Era il 2013 quando è andato in onda per l’ultima volta, ora Io Canto 2023 torna su Canale 5 sempre con Gerry Scotti alla conduzione.

A dieci anni di distanza dalla messa in onda dell’ultima puntata, su Canale 5 torna Io Canto. Era il 10 novembre del 2013, infatti, quando andò in onda per l’ultima volta il talent show condotto da Gerry Scotti: in casa Mediaset hanno ora deciso di riproporlo e alla conduzione torna proprio Gerry Scotti, che aveva presentato anche le precedenti quattro edizioni andate in onda dal 2010 al 2013. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione di Io Canto 2023.

Quando inizia Io Canto 2023?

Per quanto riguarda la data di inizio del programma non ci sono ancora notizie certe a riguardo. Le uniche cose che sappiamo è che il programma andrà in onda ancora una volta il prima serata su Canale 5 (dovrebbe essere collocato alla domenica sera), molto probabilmente a partire dal mese di novembre del 2023.

Gerry Scotti

Io Canto 2023: la giuria

Come ricorderanno gli spettatori del programma, oltre che al conduttore Gerry Scotti, era inoltre presente una giuria di qualità (che nelle scorse edizioni era a rotazione, tranne che per alcune eccezioni).

Da chi sarà composta la giuria di Io Canto 2023? Non ci sono ancora conferme ma dovrebbe esserci Orietta Berti, Al Bano, Claudio Amendola e Michelle Hunziker. Resta da capire se tutti e quattro fanno parte della giuria fissa o se invece saranno presenti solamente in alcune puntate.

Io Canto 2023: i coach

Oltre che i membri della giuria, che avranno ovviamente il compito di giudicare i concorrenti in gara, ci saranno sempre anche i coach, che seguiranno e istruiranno gli aspiranti cantanti. I coach di Io canto 2023 sono Iva Zanicchi, Fausto Leali, Ron, Mietta, Anna Tatangelo e Benedetta Caretta, ovvero un’ex concorrente di una delle precedenti edizioni del talent.