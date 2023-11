Chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti per la serata di giovedì 16 novembre? Ecco i dati auditel.

Nella serata di giovedì 16 novembre è andata in onda l’attesa puntata del Grande Fratello con l’entrata di Perla e il primo confronto da vivo con l’ex Mirko. Su Rai 2 sono andate in onda le ATP Finals: Sinner – Rune che hanno ottenuto ottimi ascolti e un grande interesse da parte del pubblico italiano. Sempre sulla Rai è stato poi riproposto un episodio in replica de Il commissario Montalbano con Luca Zingaretti che rappresenta sempre una garanzia. Vediamo nel dettaglio come sono andati gli ascolti delle principali reti generaliste.

Alfonso Signorini

Sul podio: al primo posto il Grande Fratello

In onda su Canale 5 troviamo al primo posto il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini che ha visto finalmente l’ingresso di Perla nella casa. La puntata ha ottenuto 2.723.000 spettatori pari ad uno share del 19,2%. Al secondo posto troviamo la replica de Il Commissario Montalbano in onda su Rai 1 che ha conquistato 3.006.000 spettatori e ha registrato uno share del 15,5%. Invece su Rai 2 ATP Finals: Sinner – Rune è stato seguito da 2.581.000 spettatori e ha registrato uno share del 13,4%.

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Italia 1 l’appuntamento con Le Iene presentano: Inside ha registrato uno share del 5,4% ed è stato visto da 867.000 spettatori. Dritto e Rovescio in onda su Rete 4 ha totalizzato uno share del 5,2% con 814.000 spettatori. In onda invece su La 7 Piazzapulita ha registrato 707.000 spettatori e ha ottenuto uno share del 4,7%. Troviamo poi su Rai 3 la prima puntata di Amore Criminale che ha raggiunto 918.000 spettatori e ha registrato uno share del 4,6%. La replica di Only Fun – Comico Show sul Nove ha interessato 365.000 spettatori con uno share dell’1,9%. Infine su TV 8 Cucine da incubo ha registrato 196.000 spettatori pari ad uno share dell’1,1%.