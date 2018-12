Fashion victim o semplici appassionate di moda poco importa. Quando le tendenze chiamano, tutte rispondono.

Intimo e lingerie: le tendenze della stagione invernale. Quando le tendenze chiamano, tutte rispondono. Richiamo ancora più seguito se i protagonisti sono l’intimo e la lingerie che insieme all’outfit creano lo stile di chi li indossa e raccontano la sua personalità.

In questo inverno ormai alle porte nuove tendenze bussano e lo fanno con decisione.

Rosso rubino. Non c’è dubbio, la nuance regina di questo inverno 2019 sarà proprio il rosso rubino. Resistere a questo colore caldo e sensuale è impossibile, a dimostrarlo le capsule e tutte le collezioni di reggiseni e slip in commercio. Non c’è un brand che non lo proponga come nuance protagonista. E quando la moda chiama non si può non rispondere. Motivo per cui sempre più donne scelgono intimo e lingerie con i canoni consigliati. E quest’anno il rosso rubino è uno di quelli di cui non si può fare a meno.

Tendenze che tutti i migliori brand propongono e che si possono acquistare sia online che in negozio. L’abbigliamento intimo e lingerie online di Upim propone vari modelli delle nuove tendenze per rispondere alle chiamate della moda del 2019, così come altri marchi più o meno noti nell’universo dell’underware.

Intimo e lingerie: reggiseni, slip e culotte

Se il rosso rubino sarà il must have tra i colori, ci sono dei capi che non potranno mancare nel guardaroba delle donne che amano essere sempre alla moda, ma anche di quelle che amano semplicemente prendersi cura di sé e sentirsi belle anche grazie a ciò che indossano.

Per essere perfettamente di tendenza, sotto gli abiti si dovranno indossare indumenti intimi con carattere e personalità, tra questi ci sono sicuramente le culotte a vita alta in raso, i reggiseni a balconcino che sembrano non passare mai di moda e i body intimi in sensuale e intramontabile pizzo, trasparente e non.

Per le donne che non amano osare troppo con l’intimo e la lingerie andranno benissimo gli slip in pizzo e raso e i reggiseni a triangolo che hanno già fatto il loro ingresso nel mondo dell’underware qualche stagione fa e che fanno sempre la loro ottima figura. Ogni capo parla di chi lo indossa, per questo è importante che venga scelto con attenzione e che ogni donna si senta a suo agio con l’intimo che indossa.

Intimo e lingerie: i tessuti

Il raso e il pizzo non possono mancare, almeno non nello stile della donna che ama distinguersi e osare seguendo comunque la moda. Considerati da sempre degli evergreen della sensualità, non sono adatti a tutti i tipi di personalità, questo è certo.

Per chi invece preferisce tessuti meno arditi, infatti, c’è la tradizionale microfibra che con l’aggiunta di un tocco di pizzo ai bordi permette agli accessori di essere davvero perfetti. Quindi, massimo comfort (senza rinunciare alla femminilità) con la microfibra e massima sensualità con raso e pizzo. La scelta dipenderà soltanto da cosa desideriamo per il nostro intimo e, inutile nasconderlo, dalla nostra personalità che ha sempre un grande peso nelle scelte dell’underware.