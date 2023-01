Qual è il significato della canzone In ginocchio da te di Gianni Morandi? Il brano, in perfetto stile anni Sessanta, parla del tradimento.

Si può perdonare un tradimento? Con la canzone In ginocchio da te, Gianni Morandi fa di tutto per chiedere scusa alla sua donna per una ‘scappatella’ che non vale nulla. Il significato della canzone, che ha fatto da colonna sonora all’omonimo film degli anni Sessanta, si coglie fin dalle prime strofe: “L’altra non è, non è niente per me“.

In ginocchio da te di Gianni Morandi, il significato della canzone

Uscita nel lontano 1964 come colonna sonora dell’omonimo film, la canzone In ginocchio da te di Gianni Morandi è stata scritta da Franco Migliacci e Bruno Zambrini. Nella pellicola, interpretata dallo stesso artista e da Laura Efrikian, si affronta il tema del tradimento e lo stesso viene fatto nel brano. Anche se sono trascorsi oltre 50 anni dal primo ascolto, nel 2019 il regista sudcoreano Bong Joon-ho l’ha inserita nella colonna sonora di Parasite.

“Ritornerò in ginocchio da te

L’altra non è, non è niente per me

Ora lo so, ho sbagliato con te

Ritornerò in ginocchio da te“.

Fin dalle prime strofe, si coglie il significato della canzone. Il protagonista, pentito di aver tradito la propria donna, torna in ginocchio da lei, sperando nel perdono. Propone di baciare le sue mani, di raccogliere tutte le lacrime che ha versato per lui. Vuole riparare al danno fatto e assicura di essere in grado di curare le ferite della partner.

“Sì, io t’amo più della mia vita

Io voglio per me le tue carezze

Oh sì, io t’amo più della mia vita“.

L’altra non è stata importante, ma solo dopo il tradimento si rende conto che ama la sua donna “più della mia vita“. Nell’omonimo film, il personaggio interpretato da Gianni Morandi non ottiene il perdono, per cui immaginiamo che il finale della canzone, anche se lasciato aperto, sia lo stesso.

Ecco il video di In ginocchio da te di Gianni Morandi:

In ginocchio da te di Gianni Morandi: il testo della canzone

Io voglio per me le tue carezze

Sì, io t’amo più della mia vita

Ritornerò in ginocchio da te…

Continua per il testo integrale

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG