Alex Nuccetelli esce allo scoperto, ancora una volta, su Ilary Blasi e Francesco Totti. Le parole sui presunti altri uomini della conduttrice.

L’amico di Francesco Totti torna a parlare di Ilary Blasi e lo fa senza giri di parole. Stiamo ovviamente facendo riferimento ad Alex Nuccetelli che è tornato a dire la sua sulla separazione tra i due volti noti. In particolare l’uomo ha avuto modo di dire la sua a Turchesando su Radio Cusano Campus.

L’amico di Totti ha parlato a Turchesando della situazione con la Blasi, anche dopo i recenti risvolti legati alle parole di Cristiano Iovino, il famoso “uomo del caffè”.

Nuccetelli ha detto: “In questo momento, secondo me, Francesco ha scelto anche una politica del silenzio. Lui è veramente esausto, non vuole sentire più niente, vuole vivere la sua vita. Lui mi ha detto che lei era una figura che avrebbe voluto avere sempre accanto a sé. Ogni anno, ogni settimana, ogni mese che passava insieme ai suoi figli per lui era costruttivo, quindi giustamente teneva duro”.

L’uomo ha anche parlato relativamente alle dichiarazioni di Iovino: “Sono amico di Cristiano anche se non ho la stessa amicizia che ho con Francesco. L’ho anche preparato fisicamente, in passato ha frequentato la mia palestra e le mie serate. E’ un bravo ragazzo, non ha bisogno di apparire. Non è alla ricerca di gossip o tv. Peraltro, come ho detto in precedenza, non esiste soltanto Cristiano Iovino in questa faccenda, né per Francesco né per Ilary. Usciranno altri“, ha detto senza fare nomi o dare altre indicazioni.

