In queste settimane, la conduttrice è stata protagonista del gossip su una presunta crisi con Francesco Totti, e sarà ospite di una importante intervista con Francesca Fagnani.

Dopo che suo marito è stato ospite a C’è posta per te, Ilary Blasi verrà intervistata da Belve. Sono due impegni lavorativi distinti che potrebbero nascondere molto di più sulla presunta crisi di coppia. Intanto, la conduttrice Francesca Fagnani si rivela molto dispiaciuta se la rottura tra i due dovesse essere vera.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Ilary si prepara ad un’importante intervista

Come riporta Fan Page: “La partecipazione di Ilary Blasi al programma di Rai 2 non sembra essere un caso, in virtù del fatto che poche settimane prima il marito Francesco Totti ha accettato di essere ospite a C’è posta per te, senza la sua consorte. L’ex capitano della Roma sarà infatti protagonista di una sorpresa nella puntata del programma di Maria De Filippi in onda sabato 26 febbraio. Insieme a lui, anche Raoul Bova. Insomma, la coppia Totti Ilary sta prendendo una serie di appuntamenti lavorativi sempre più divisi, dai quali ci si può aspettare rivelazioni bomba sul gossip del momento.“

Casualità o meno, in questa intervista sicuramente verrà alla luce la verità sul recente gossip che parla di una rottura tra i due e di un flirt di Totti con Noemi Bocchi. Cosa ci dovremo aspettare?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG