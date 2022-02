Girls5eva 2 andrà in onda: non una possibilità, un sogno recondito dei fan, bensì una certezza. Tutti i dettagli sul nuovo ciclo di episodi.

Con l’avvento di Peacock in Italia, il cui catalogo è proposto su Sky e Now, i fan delle serie tv hanno ricevuto un graditissimo regalo dalla pay tv. Mentre gli episodi della season 1 sono già oggi visibili, i fan possono gioire per la conferma di Girls5eva 2. Tra i prodotti di punta del servizio streaming di NBC Universal, il rinnovo è stato comunicato nell’estate scorsa, durante una diretta streaming su Entertainment Weekly. Andiamo a conoscere tutto quel che c’è da sapere sullo show, capace già di riscuotere l’interesse degli spettatori a livello mondiale.

Girls5eva 2: a quando l’uscita in Italia?

Lo spettacolo ha debuttato il 6 maggio 2021 su Peacock e probabilmente l’intenzione dei vertici aziendali è di rilasciare i nuovi episodi a circa un anno di distanza. A ogni modo, il gap nella messa in onda tra gli Stati Uniti e l’Italia sarà perlomeno breve.

Girls5eva 2: la trama

Una band femminile in auge negli anni Novanta si riunisce a due decenni di distanza, dopo che la loro unica hit in grado di scalare le classifiche pop è stata campionata dal rapper Lil Stinker.

Dawn è sposata, ha un figlio e svolge un lavoro ingrato nel ristorante di suo fratello. Summer è anch’essa una madre, nonché una casalinga viziata ma ignorata in un matrimonio a distanza con Kevin, ex componente della boy band Boyz Next Door.

Gloria è diventata una dentista così devota alla professione che la moglie ha divorziato da lei. Nel frattempo, Wickie svolge delle mansioni terribili all’aeroporto, tuttavia su Instagram proietta ben altra immagine di sé, da affermata influencer.

Tragicamente, la band perde un membro – Ashley – a causa di uno sfortunato incidente in piscina. Lei era il collante, ma quando vengono invitate per affiancare Lil Stinker, le donne hanno occasione di dar vita a una reunion.

Ovviamente, nella S2 ci saranno inedite “perle” musicali, tra i flashback dei fasti del passato e le difficoltà a incidere canzoni moderne. Una sottotrama importante nella S1 ha riguardato Dawn, nel tentativo di riabbracciare il suo lato creativo e ricominciare a scrivere pezzi. Ci aspettiamo poi di assistere al tentativo di Wickie di essere percepita come una star al di fuori del gruppo, i continui problemi di Summer con Kevin e Gloria arrabattarsi da donna single lavoratrice.

Il cast di Girls5eva 2

Sicuramente torneranno le stesse protagoniste, delle attrici e cantanti di notevole talento. La vincitrice dei Grammy Award Sara Bareilles interpreta Dawn, mentre Renée Elise Goldsberry è Wickie, Busy Philipps impersona Summer e Paula Pell presta il volto a Gloria. Sono buone le chance di ridare il benvenuto agli altri componenti del cast, nello specifico: Daniel Breaker (Scott), Tina Fey (Dolly Parton), Jonathan Hadary (Larry Plumb), Ashley Park (Ashley), Andrew Rannells (Kev Hamlin), Vanessa Williams (Nance Trace), Dean Winters (Nick).

Inoltre, Busy Philipps ha assicurato dei nuovi ingressi: “Ci sono alcune guest star incredibili già solo nei primi tre episodi”, ha dichiarato a Parade.com. “Ho sentito alcuni nomi di alcune persone che verranno, come guest star ed è piuttosto eccitante”.

Girls5eva 2: il trailer

Al momento deve ancora essere pubblicato un trailer della season 2. Per ingannare l’attesa ecco il filmato promozionale della S1:

Le location di Girls5eva 2

Salvo clamorosi cambiamenti, New York farà sempre da cornice alle vicende.

