Il video in cui Ilary Blasi prende in giro Francesco Totti davanti al negozio di Rolex è virale, ma pochi sanno che le è arrivata una multa poco dopo.

Pur di prendersi gioco dell’ex marito, Ilary Blasi ha parcheggiato la sua auto in sosta vietata per scendere e farsi immortalare davanti al negozio di Rolex. Il furto degli orologi preziosi, sottratti all’ex marito, è ormai un argomento di cui si discute e su cui si scherza, così, anche la conduttrice, ha voluto riderci su. Il video pubblicato su Instagram ha fatto il giro della rete, c’è chi le ha fatto un applauso per l’ironia e il sorriso beffardo, ma pochi sanno cosa sia accaduto poco dopo.

Ilary Blasi, la multa non le toglie il sorriso

A raccontare il retroscena su quanto successo quel pomeriggio è stato il settimanale Chi. Ilary è stata avvistata dai paparazzi proprio mentre, con sorriso sornione e soddisfatto, si pregustava gli attimi prima della pubblicazione del video davanti al negozio di Rolex.

Ma non è tutto. La Blasi, infatti, poco dopo quel momento, si è recata verso la macchina, parcheggiata in divieto di sosta, e ha dovuto fare i conti con una multa.

Nulla di troppo grave, però, per la conduttrice Mediaset che, come raccontato da Chi, ha firmato serenamente il verbale dei Vigili Urbani prima di allontanarsi.

Il sorriso di Ilary Blasi, che gongolava all’idea di ciò che il suo video davanti al negozio di Rolex avrebbe scatenato, non poteva essere spento da una “semplice” multa.

Riproduzione riservata © 2022 - DG