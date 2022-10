Il dolore per la morte del padre non si placa, ma Emma Marrone va avanti con forza e con il sorriso grazie all’unione della sua famiglia.

Alcune settimane fa, Emma Marrone annunciava via social la morte del padre Rosario. Legatissima a lui, che le aveva trasmesso la passione e l’amore per la musica, la cantante salentina si era poi chiusa nel silenzio del lutto. Stretta attorno alla sua famiglia, ha vissuto con grande riserbo il proprio dolore tenendosi ben lontana dai social. Solo negli ultimi giorni, Emma è tornata ad essere un po’ più attiva su Instagram, senza nascondere quanto il dolore per la morte del padre sia ancora molto vivo.

Emma Marrone, il pensiero per il padre scomparso

A darle la forza per proseguire la quotidianità è, senza ombra di dubbio, la famiglia: la madre e il fratello Francesco, che da poco è diventato vigile del fuoco, sono sempre vicini a Emma, nonostante la distanza fisica.

È dedicata a loro una delle ultime Instagram story della cantante, che ha condiviso sui social lo screenshot di una videochiamata. “Siamo i più forti”, ha scritto lei a corredo dello scatto che testimonia, ancora una volta, il grande legame che unisce i tre.

Poi, l’ultimo post della cantante, evidentemente un messaggio per il padre Rosario, che non smette di essere sempre nei suoi pensieri.

“È tutto un bordello – ha scritto Emma a corredo di un selfie che la ritrae poco prima di andare a letto – .Però alla fine me la cavo”.

