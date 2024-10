Il filo rosso di Alfa, il significato: “Guardaci adesso che cosa siamo diventati”

Qual è il significato de Il filo rosso di Alfa? La canzone è dedicata a tutte le persone che vivono una storia d’amore a distanza.

Dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo 2024 con Vai, Alfa è tornato a far cantante i fan con una canzone molto particolare. Si intitola Il filo rosso del destino ed è dedicata a tutte le persone che vivono una storia d’amore a distanza. Vediamo il testo e il significato.

Il filo rosso di Alfa, il significato della canzone

Uscita il 17 ottobre 2024, la canzone Il filo rosso di Alfa è dedicata alle storie d’amore a distanza. Il rapper e cantautore genovese ha raccontato che il brano è nato durante il tour della scorsa estate quando, guardando le coppie che si salutavano in stazione, ha pensato: “Manca la canzone dei rapporti a distanza, dei ciao, degli arrivederci e degli addii. La voglio scrivere io“.

“Questo amore

Ci fa dormire male cinque ore

Pensarci tutte le altre diciannove

E giuro non ne posso più di fare a meno di te“.

Le relazioni a distanza sono difficili da portare avanti. La mancanza dell’altro cresce ogni giorno di più e quando diventa insopportabile ci si aggrappa a quel filo rosso che “unisce“. Ad un certo punto, però, bisogna prendere una decisione, altrimenti il distacco definitivo e totale è inevitabile.

“Da sconosciuti a innamorati

Poi da innamorati a sconosciuti

Tipo passo e manco mi saluti, ma dai“.

Se la distanza non viene accorciata, per volontà di uno o di entrambi i partner, la storia d’amore è destinata a finire. Nonostante tutto, alcune persone restano legate grazie al famoso filo rosso del destino e, magari, potranno rincontrarsi in un secondo tempo, quello giusto. Alfa, presentando la canzone sui social, ha dichiarato: “La voglio dedicare a tutti i rapporti a distanza, quelli più difficili da mantenere, quelli uniti da un filo rosso che anche se è molto lungo non si assottiglia“.

Ecco il video de Il filo rosso di Alfa:

Il filo rosso di Alfa: il testo della canzone

Dimmi perché

Io quando piove forte non mi calmo

Se mi ricorda Genova quell’anno…

Continua per il testo integrale