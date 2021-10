Come ogni anno torna l’ora solare, lancette indietro per un’ora di sonno in più per tutti ma un’ora in meno di luce del sole… e il benvenuto alla stagione fredda è assicurato!

Il tempo passa imperituro, le stagioni pure… e con esse arriva il cambio tra ora legale e ora solare. A fine ottobre quest’ultima verrà ripristinata con l’addio definitivo della bella stagione e il benvenuto all’autunno. Tra gli effetti benefici c’è senz’altro quello immediato di godersi un’ora in più di sonno ma poi?

Purtroppo l’aspetto più negativo riguarda le ore di luce del sole che diminuiranno ulteriormente. Già dall’estate ad oggi il cambiamento è stato evidente e il tramonto del sole è di molto anticipato. Con il ritorno all’ora solare sarà, ahimè, ancora più evidente di ora!

Quando cambia l’ora legale in ora sorale nel 2021?

Sappiamo benissimo come funziona il cambio tra ora legale e ora solare. Istituito ormai decine di anni fa per comodità e risparmio energetico, l’accordo dell’ora legale va da fine marzo a fine ottobre. Come ogni anno dunque siamo vicinissimi al ripristino della cosiddetta ora del sole. Sarà domenica 31 ottobre la data da ricordare per spostare le lancette un’ora indietro, in particolare nella notte tra il sabato 30 e il 31.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/sveglia-passaggio-all-ora-legale-2175382/

Orario solare: il cambio dell’ora finirà?

A parte alcuni effetti destabilizzanti sul corpo e sul nostro equilibrio sonno-veglia i benefici di questo accordo tra Stati sono di gran lunga superiori. C’erano state molte voci e proclami per far finire questo cambio dell’ora stagionale, in particolare il Parlamento Europeo era risultato favorevole ad una sospensione dell’ora legale.

La questione avrebbe dovuto risolversi nel 2021, ma con il cambio di consiglio europeo, la pandemia di Covid-19 e vari ritardi, la situazione sembrerebbe in stallo a Bruxelles, in quanto con l’avvento della gestione Von Der Leyen si è scelto di dare priorità ad altro, e gli Stati Europei hanno rimandato la decisione finale. C’è chi non comprende la motivazione di mantenerla in vigore e preferisce che venga abolita una volta per tutta. Chi invece, amante del sole e delle lunghe giornate estive, si chiede come farà a godersi i tramonti a tarda sera in riva al mare se ciò dovesse mai accadere…

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/orologio-tempo-sveglia-ora-minuti-650753/