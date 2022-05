Frasi corte in rima baciata e perfetta, per auguri di compleanno o per ogni altra occasione speciale.

“Ho perso le parole“, cantava Ligabue qualche anno fa. Quante volte ci sarà capitato di pensarlo ogni volta che ci troviamo a voler scrivere un messaggio speciale o un bel biglietto di auguri ai nostri cari. Sorprendere le altre persone senza cadere nella retorica è spesso molto difficile. Ma hai mai pensato di rifugiarti, quando non hai ispirazione, nelle frasi corte in rima?

Se hai bisogno di lasciarti ispirare non c’è nulla di più piacevole di belle frasi in rima baciata, facili da memorizzare e di sicuro effetto sul lettore. Certo, a volte possono sembrare un po’ infantili. Non siamo mica tutti dei novelli Petrarca! Eppure, scrivere in rima può aiutare a sviluppare la fantasia e, spesso e volentieri, può rendere un tuo messaggio non solo più musicale, ma anche più divertente. Se ti serve qualche piccolo spunto per poter partire, ecco una raccolta di alcune delle più belle frasi brevi con rime perfette!

Frasi con rime perfette da dedicare ai tuoi amici

Che tu stia cercando di mandare un messaggio a una persona speciale, o che ti stia rivolgendo ad amici e parenti, una bella frase in rima può davvero essere ciò che fa al caso tuo. E non serve davvero essere dei poeti per riuscire a scriverne di molto fantasiose e anche parecchio simpatiche.

amicizia ragazze

Se per esempio ti servono delle frasi in rima per una dichiarazione d’amore, puoi provare con una di queste, create da poeti, scrittori o anche da cantanti e rapper:

– Amor non parli o spiri, sien muti i baci e muti i miei sospiri. (Torquato Tasso)

– Sei l’unica con cui rido, l’unica di cui mi fido. (Luchè)

– Sapessi quante volte t’avrei detto addio, ma riflesso nei tuoi occhi sembro bello anch’io. (Nitro)

– Non permetterò mai ch’io possa rinunciare a chi d’amor mi sa far volare. (Alda Merini)

– Nonostante tutto credo ancora nell’amore, nonostante ho i cerotti sul cuore. (Emis Killa)

– Se voglio te non va bene un doppione, perché voglio l’oro, non voglio l’ottone. (Gemitaiz e MadMan)

Frasi compleanno in rima

Ovviamente quelle che abbiamo sopra proposto sono solo alcuni degli esempi. Basta sfogliare qualunque libro di poesie, qualunque antologia, o anche leggere i testi di qualunque canzone d’amore per poterne trovare centinaia e centinaia di altre, più o meno ispirate. Ma può essere divertente usare frasi brevi in rima anche per fare gli auguri a un nostro caro. Se hai bisogno di esempi di frasi di questo genere, ecco alcune delle più belle:

– Tanti auguri al mio tesoretto, buon compleanno con tanto affetto! E se domani hai bisogno di aiuto, io sarò lì in un minuto!

– Il tempo passa e vola via: prendi in mano la tua vita e fanne una poesia. Sei la persona più bella che ci sia: ti auguro un compleanno ricco di magia!

– L’amicizia è un bene raro che non si compra con il denaro. E a te che sei sempre tanto gradita, ti auguro un’immensa gioia infinita!

– Con la speranza che questo compleanno ti abbia reso maturo, ti auguro tanta abbondanza e un grande in bocca al lupo per il tuo futuro.

– Nella vita ci vuole coraggio: non stai diventando più vecchio, ma solo più saggio!

– Soffia sulle candeline ed esprimi un desiderio, ma non esagerare: ci vuole criterio. Ti auguro gioia, felicità e che ogni tuo sogno diventi realtà!

– Tu lo sai che io ti adoro, fai di ogni giorno un capolavoro. In te ci credo, sei un tipo sveglio, a te auguro tutto il meglio!

– Il compleanno è un giorno speciale, io te lo scrivo su ogni giornale. Tu per me sei perfetto, sono sincero, te lo dico di getto: tanti auguri davvero!

– Ricorda che per me a nessun sei secondo: ti auguro il compleanno più bello del mondo!

