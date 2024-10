Tananai: la scaletta dei concerti del tour 2024

Vi presentiamo la scaletta concerti 2024 di Tananai: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena.

Soltanto qualche anno fa, al Festival di Sanremo 2022, Tananai si classificava all’ultimo posto (il 25esimo) con la canzone Sesso Occasionale. Nonostante l’insuccesso, l’artista è riuscito a conquistarsi un posto di rilievo nella scena musicale italiana e a breve partirà per il suo secondo tour del 2024. Vediamo le date e la scaletta delle canzoni che porterà in scena.

Tananai, le date del tour 2024

Dopo la tournée estiva, Tananai è pronto per dare il via al suo ultimo tour 2024. Si chiama Calmocobra Tour e lo vedrà toccare alcune delle più importanti città italiane, da Nord a Sud. Durante i concerti, l’artista si esibirà con una scaletta studiata fin nei minimi dettagli, che conterrà i suoi più grandi successi. Si parte sabato 2 novembre dal Palazzo Del Turismo di Jesolo, per finire martedì 3 dicembre all’Inalpi Arena di Torino.

Di seguito, tutte le date del tour 2024 di Tananai:

Sabato 02 Novembre 2024: Palazzo Del Turismo a Jesolo

Lunedì 04 Novembre 2024: Unipol Forum a Milano

Martedì 05 Novembre 2024: Unipol Forum a Milano

Venerdì 08 Novembre 2024: Nelson Mandela Forum a Firenze

Sabato 09 Novembre 2024: Kioene Arena a Padova

Martedì 12 Novembre 2024: Palaflorio a Bari

Venerdì 15 Novembre 2024: Palasele a Eboli (Sa)

Mercoledì 20 Novembre 2024: Palazzo Dello Sport a Roma

Sabato 23 Novembre 2024: Modigliani Forum a Livorno

Mercoledì 27 Novembre 2024: Unipol Arena a Bologna

Venerdì 29 Novembre 2024: Vitrifrigo Arena a Pesaro

Martedì 03 Dicembre 2024: Inalpi Arena a Torino

La scaletta delle canzoni dei concerti 2024

Tananai porterà in scena nei concerti del tour 2024 i suoi più grandi successi. Ecco quale sarà la scaletta: