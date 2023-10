Vi proponiamo una selezione di cinque bellissime poesie di Alda Merini, una delle menti più interessanti che l’Italia ha avuto.

Una vita difficile, che molto probabilmente ha influenzato tutte le sue composizioni. Stiamo parlando di Alda Merini, poetessa dall’animo nobile. Vi proponiamo una selezione delle cinque poesie più belle, componimenti intensi ed emozionanti.

Le più belle poesie di Alda Merini

L’1 novembre del 2009 abbiamo perso una delle personalità italiane più importanti: Alda Merini. Poetessa, scrittrice e profonda conoscitrice dell’animo umano, ci ha lasciato scritti intensi, appassionati e spirituali. Senza ombra di dubbio, le sue opere più drammatiche sono quelle composte tra il 1964 e il 1970, periodo che ha trascorso all’interno di un istituto di salute mentale a causa di un disturbo bipolare. Nel corso della sua carriera, Alda Merini ha scritto poesie bellissime ed emozionanti. Vi proponiamo una selezione dei cinque componimenti più profondi.

Tra le tue braccia

C’è un posto nel mondo

dove il cuore batte forte,

dove rimani senza fiato,

per quanta emozione provi,

dove il tempo si ferma

e non hai più l’età;

quel posto è tra le tue braccia

in cui non invecchia il cuore,

mentre la mente non smette mai di sognare…

Da lì fuggir non potrò

poiché la fantasia d’incanto

risente il nostro calore e no…

non permetterò mai

ch’io possa rinunciar a chi

d’amor mi sa far volar.

Accarezzami

Accarezzami, amore

ma come il sole

che tocca la dolce fronte della luna.

Non venirmi a molestare anche tu

con quelle sciocche ricerche

sulle tracce del divino.

Dio arriverà all’alba

se io sarò tra le tue braccia.

Ci sono notti che non accadono mai

Ci sono notti

che non accadono mai

e tu le cerchi

muovendo le labbra.

Poi t’immagini seduto

al posto degli dèi.

E non sai dire

dove stia il sacrilegio:

se nel ripudio

dell’età adulta

che nulla perdona

o nella brama

d’essere immortale

per vivere infinite

attese di notti

che non accadono mai.

Ho conosciuto in te le meraviglie

meraviglie d’amore sì scoperte

che parevano a me delle conchiglie

ove odoravo il mare e le deserte

spiagge corrive e lì dentro l’amore

mi son persa come alla bufera

sempre tenendo fermo questo cuore

che (ben sapevo) amava una chimera.

A tutte le donne

Fragile, opulenta donna, matrice del paradiso

sei un granello di colpa

anche agli occhi di Dio

malgrado le tue sante guerre

per l’emancipazione.

Spaccarono la tua bellezza

e rimane uno scheletro d’amore

che però grida ancora vendetta

e soltanto tu riesci

ancora a piangere,

poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli,

poi ti volti e non sai ancora dire

e taci meravigliata

e allora diventi grande come la terra

e innalzi il tuo canto d’amore.