Victoria Beckham possiede ben 15 anelli di fidanzamento: perché David ha scelto di regalarle tanti gioielli?

Tante donne non possiedono neanche un anello di fidanzamento, mentre Victoria Beckham vanta ben 15 anelli: a farle questi doni, ovviamente, è stato David, suo marito da 24 anni. Perché l’ex calciatore le ha comprato una vera e propria collezione di gioielli?

Perché Victoria Beckham ha 15 anelli di fidanzamento?

Victoria e David Beckham sono una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. Si sono sposati il 4 luglio del 1999 nel castello di Luttrellstown, nei pressi di Dublino, e ancora oggi sono più innamorati che mai. Hanno avuto quattro figli, Brooklyn, Cruz, Romeo e Harper, e sono riusciti a superare tante avversità. A raccontare al mondo la loro vita privata è la docuserie Netflix intitolata Beckham e voluta dall’ex calciatore. In uno degli episodi è saltato fuori un dettaglio curioso della loro storia d’amore: David ha regalato alla moglie ben 15 anelli di fidanzamento.

In 24 anni di matrimonio, Victoria è riuscita a dare vita ad una vera e propria collezione di gioielli. Il calciatore le ha regalato un anello ogni anno e mezzo di nozze. I gioielli sono rigorosamente diversi l’uno dall’altro, quasi a simboleggiare la crescita del loro grande amore. Il primo, ad esempio, aveva un design semplice e lineare, mentre gli altri si sono via via arricchiti di smeraldi, diamanti e altre pietre preziose.

Victoria Beckham: gli anelli li ha acquistati tutti David?

Al momento, non è chiaro se gli anelli di fidanzamento di Victoria Beckham siano stati acquistati tutti da David. Qualcuno sostiene che l’ex calciatore abbia deciso di onorare la consorte con i gioielli per farsi perdonare qualche caduta di stile, mentre altri credono che l’ex Spice Girls abbia provveduto da sola a comprarsi parte della collezione.