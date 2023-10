I fan dei Pink Floyd potrebbero realizzare un sogno: diventare proprietari della casa del chitarrista David Gilmour. La dimora è in vendita.

David Gilmour, chitarrista dei Pink Floyd, ha deciso di mettere in vendita la sua casa con vista mare a Brighton, in Inghilterra. La dimora, extra lusso e curata fin nei minimi dettagli, ha una storia molto particolare alle spalle. La cifra richiesta, ovviamente, non è accessibile a tutti.

Pink Floyd: in vendita la casa del chitarrista David Gilmour

Una casa bellissima, extra lusso e con una storia particolare alle spalle: stiamo parlando della dimora di David Gilmour e della moglie Polly Samson, chiamata Medina House. Il chitarrista dei Pink Floyd e la scrittrice hanno deciso di mettere in vendita la loro villa da sogno, situata sul lungomare di Brighton. Si tratta dell’unico edificio sopravvissuto della famosa King’s Esplanade di Hove e fu costruito nel 1894 come bagno turco per donne. Le vasche da bagno vennero aperte alle persone che non avevano i servizi sanitari in casa, quindi progettate proprio per migliorare le condizioni igieniche dell’epoca.

Poi, durante la Seconda Guerra Mondiale, Medina House si trasformò in un ospedale. Infine, venne utilizzata come un’azienda di taglio dei diamanti. David e la moglie l’hanno acquistata nel 2015, dando subito vita ad una grande opera di ristrutturazione. Non a caso, la casa è soprannominata La follia di Polly perché i coniugi sono potuti entrare a viverci soltanto qualche tempo dopo l’acquisto.

La casa del chitarrista dei Pink Floyd è a più piani e vanta: cinque camere da letto, tre bagni, un enorme salotto, una cucina e una sala da pranzo, una biblioteca, una sala musica, una palestra e una sauna. Un bellissimo cortile interno, ovviamente con vista mare, e un salotto esterno coperto con finestre a lucernario completano la proprietà.

Quanto costa la casa del chitarrista dei Pink Floyd?

David Gilmour e la moglie Polly hanno messo in vendita la casa da tempo. La prima volta che è comparsa sul mercato era la fine del 2021 e la cifra richiesta era pari a 15 milioni di sterline. Non ricevendo offerte, si sono visti costretti ad abbassare il prezzo. Attualmente, la dimora, che fa gola sia ai fan dei Pink Floyd che agli amanti del bello, costa 10 milioni di sterline.