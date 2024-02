Oltre ad Amadeus, il pubblico del Festival di Sanremo dovrà dire addio anche al FantaSanremo, il gioco che ha avvicinato i giovani al Festival.

Con il Festival di Sanremo 2024 si chiude un ciclo non solo con la fine della conduzione di Amadeus ma anche con la chiusura del gioco del FantaSanremo. Il FantaSanremo è nato nel 2020 con l’intento di portare ancora più divertimento ad un Festival che si era forse un po’ appesantito con la direzione artistica di Claudio Baglioni. Infatti, ha avuto come risultato l’avvicinamento del Festival ai giovani, regalando edizioni da record con boom di ascolti soprattutto tra gli under 35.

FantaSanremo: gli autori chiudono il gioco

Nella giornata di ieri la pagina ufficiale di FantaSanremo ha pubblicato un post Twitter in cui ha annunciato non solo la fine dell’edizione 2024 ma anche la chiusura del gioco.

Grazie a tutti! ❤️#fantasanremo #sanremo #sanremo2024 #punteggi #classifiche pic.twitter.com/4DKppOOW9P — FantaSanremo (@FantaSanremo) February 11, 2024

“FantaSanremo 2024 finisce qui. Si chiude un ciclo durato 5 anni che ha stravolto le nostre e forse anche le vostre vite. Trovate tutti i punteggi e le classifiche aggiornate sul sito e sull’app” si legge. Ma non sono mancati i commenti degli utenti che non hanno reagito con gioia alla notizia.

FantaSanremo: risultati da record

Il gioco del FantaSanremo, che quest’anno si è persino dotato di un’app, è nato quasi per scherzo nel 2020, e in poco tempo è cresciuto a dismisura. Infatti, quando nel 2021 il gioco sbarca su Internet, sono state quasi 47mila le squadre iscritte al torneo. Invece, per l’edizione 2024 le squadre che hanno gareggiato sono state oltre 4milioni.

Nella serata dell’11 febbraio gli autori e gli organizzatori del gioco hanno pubblicato i risultati finali del FantaSanremo. I vincitori assoluti del FantaSanremo sono stati i La Sad, con un totale di 486 punti, seguiti da Dargen D’Amico, con 460 punti, e dalla vincitrice della kermesse canora, Angelina Mango, con 420 punti.