Intervistata da Fiorello, Antonella Clerici si è detta disponibile a salire sul palco insieme a Cattelan per Sanremo 2025.

Chiamata in diretta da Fiorello, Antonella Clerici si è detta disponibile a condurre la prossima edizione del Festival, dopo i cinque anni di Amadeus, insieme ad Alessandro Cattelan.

La conduttrice, che aveva già assunto il ruolo di conduttrice del Festival nel 2010, si è detta aperta a questa possibilità, sottolineando allo stesso tempo la difficile sfida che rappresenterebbe eguagliare i successi di Amadeus.

L’invito di Fiorello ad Antonella Clerici

Fiorello ha voluto condividere pubblicamente l’idea che Antonella Clerici possa essere la prossima conduttrice del Festival. “Abbiamo riso e scherzato sul fatto che una donna alla conduzione di Sanremo non si veda dalla ultima tua conduzione. Era il 2010, 14 anni fa – ha affermato Fiorello – Ma tu torneresti?” ha poi chiesto direttamente alla conduttrice.

“Con un amico come te, sì“, è stata la risposta di Antonella. “Che c’entra? Io ormai l’anno prossimo sono quota 100“, ha continuato Fiorello ribadendo di non voler ritornare a Sanremo come conduttore. E ancora: “Io vedrei bene te e, visto il rapporto che hai con lui, Alessandro Cattelan. Sareste una bellissima coppia”.

La risposta della Clerici

Antonella ha dunque aperto pubblicamente la possibilità della sua presenza a Sanremo 2025 come conduttrice, insieme a Cattelan. “Potrebbe essere, io adoro Alessandro. Trovo che sia giusto lanciare i giovani. Quindi può essere – ha aggiunto la Clerici – ma dopo che voi avete fatto l’80%…”.

“Che c’entra?“, ha replicato Fiorello, “Se tu e Alessandro faceste il Festival, il paragone dovrebbe essere fatto con la prima edizione di Amadeus. Voi iniziereste un ciclo e dopo 3 o 4 anni i pensereste ai risultati“.

“Bisogna avere anche coraggio nella vita e io non ho niente da perdere – ha concluso Antonella Clerici – Ho una carriera che non è che se un Festival andasse male ti uccidi. Quindi perché no?”

L’invito di Fiorello, unito allo spirito positivo mostrato da Clerici, ha creato un clima di entusiasmo intorno alla possibilità di vedere questa nuova coppia alla guida del festival, lanciando di fatto la candidatura di Clerici e Cattelan per la prossima edizione di Sanremo.

