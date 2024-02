Totti e Noemi a Hong Kong per festeggiare il Capodanno cinese: sul letto un omaggio che non è passato inosservato.

Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi sono volati a Hong Kong per pendere parte ai festeggiamenti del Capodanno cinese. La nuova compagna dell’ex calciatore ha documentato i momenti più importanti del viaggio condividendo fotografie sui suoi canali social.Non è passata inosservata la sorpresa che la nuova coppia ha ricevuto una volta rientrati nell’hotel in cui alloggiano. Infatti, ad attenderli sul letto c’erano due orsacchiotti chiamati proprio come loro: Totti e Noemi.

Le foto di Noemi da Hong Kong

Un segnale che la coppia si sta consolidando sempre di più nonostante le continue tensioni scatenate dalle dichiarazioni dell’ex moglie di Francesco, Ilary Blasi.

Oltre al dolce scatto dei due orsacchiotti, Noemi ha pubblicato una seconda Instagram Stories mostrando la splendida vista dall’hotel di lusso, con i fuochi d’artificio che hanno illuminato la città di Hong Kong in occasione del Capodanno cinese.

Francesco Totti

Totti e Noemi: dalle Maldive a Hong Kong

Non è la prima volta che Francesco Totti e Noemi Bocchi viaggiano oltreoceano per festeggiare occasioni speciali.Infatti, solamente due mesi fa Totti e Noemi hanno trascorso il Capodanno alle Maldive insieme ai figli di lei. Prima ancora, invece, si sono goduti uno splendido viaggio a New York. Una destinazione non casuale, nonché la stessa scelta da Ilary Blasi e Bastian Muller per festeggiare il loro primo anniversario d’amore.

La coppia Totti-Bocchi ora è diventata sempre più social e non si nasconde più. È la stessa Noemi a pubblicare sempre più volentieri immagini che la ritraggono insieme all’ex capitano della Roma. Ma non solo. Infatti, nelle ultime settimane, in seguito all’uscita del nuovo libro di Ilary Blasi, la nuova compagna del Pupone non si è risparmiata qualche frecciatina rivolta all’ex moglie di Totti pubblicata direttamente dal suo profilo Instagram.