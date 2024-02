Dal balcone di casa sua, il cantante incita i fan a fischiare contro l’Ariston, come la platea ha fatto con lui.

Dopo aver partecipato al Festival, Geolier è tornato a casa, nella sua Napoli, precisamente nel Rione Gescal, il quartiere popolare situato tra Miano e Secondigliano. Ad attenderlo, un mare di folla: il quartiere è stato bloccato dai fan dell’artista e dagli abitanti, che hanno festeggiato per tutta la notte.

La vendetta di Geolier

In televisione, ospite di Mara Venier a Domenica In, Geolier ha cercato di affievolire i toni riguardanti ciò che è accaduto durante la serata delle cover. “I fischi aiutano a crescere“, ha ripetuto in più occasioni davanti ai giornalisti che lo accusavano di aver “rubato” la vittoria durante la quarta serata del festival. Il pubblico, inoltre, si è diviso dopo aver scoperto la classifica finale, che ha visto l’artista al secondo posto.

Tuttavia, tornato nella sua Napoli, Geolier ha voluto lanciare un segnale ben preciso contro il comportamento della platea nei suoi confronti.

Su TikTok è spopolato un video dove si vede Geolier che, insieme ai suoi fan, si “vendica” contro l’Ariston: “Visto che hanno fischiato, ora fischiamo noi a loro” ha detto il rapper, incoraggiando i fischi idealmente indirizzati alla platea del teatro che lo aveva fischiato in seguito alla vittoria della serata dedicata alle cover.

Sui social sono emersi, come sempre, commenti contraddittori: per alcuni l’episodio rappresenta l’essenza del “vero” Geolier. “Fu così che il ragazzo perbene, il pezzo di pane, umile eccetera, si dimostra per ciò che è in realtà“, hanno scritto alcuni.

Geolier è stato uno degli artisti più divisivi del Festival, tuttavia la stessa top-five della finale sembra rappresentare la spaccatura dell’Italia: da un lato, Geolier e Mahmood a rappresentare il basso, la strada, e dell’altra Angelina, Annalisa ed Irama, tre ex concorrenti di Amici a rappresentare il potere televisivo.