Tra fischi e supporto: il percorso di Geolier al Festival di Sanremo.

In un clima di tensioni e polemiche, Geolier emerge come figura di straordinaria serenità e maturità al Festival di Sanremo 2024. Nonostante i fischi ricevuti durante la sua esibizione all’Ariston, il rapper ha dimostrato un’incredibile capacità di mantenere la calma e di guardare oltre le critiche. “Fa niente“, ha affermato con disinvoltura ospite di Mara Venier a Domenica In, trasformando un momento di potenziale sconforto in un’occasione di crescita personale.

Mara Venier difende Geolier a Domenica In

“Questa settimana è stata impegnativa ma molto bella, me la sono goduta fino in fondo,” ha continuato il noto rapper, sottolineando come simili esperienze siano preziose per la propria evoluzione.

Geolier e Gigi D’Alessio

La conduttrice Mara Venier ha espresso forte sostegno a Geolier, criticando coloro che hanno manifestato disprezzo abbandonando il teatro durante la sua performance. “Quelle che hai subito sono provocazioni che non dovrebbero esserci,” ha rimarcato, ricordando che la libertà di espressione non dovrebbe mai tradursi in mancanza di rispetto verso gli artisti.

Un supporto schiacciante: il 60% dei voti

Rispetto ai detrattori, il supporto del pubblico è stato schiacciante per il noto rap, come dimostra il 60% dei voti ricevuti durante la sessione di televoto della finale, un record per il Festival.

“È sempre bello ricevere il supporto del pubblico, non ci si abitua mai,” ha dichiarato il rapper, evidenziando il valore dell’apprezzamento dei fan oltre ogni aspettativa di vittoria. Questo risultato non solo attesta la popolarità di Geolier ma anche la sua accettazione come artista, indipendentemente dalle dinamiche competitive di Sanremo.